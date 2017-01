La nueva Fundación no arranca

Han pasado seis semanas desde que en la junta general de accionistas quedara confeccionada la lista de integrantes del nuevo patronato de la Fundación del Levante, pero su puesta en marcha todavía no se ha producido. Los estatutos aún no tienen el visto bueno, lo que impide que se pueda realizar la primera reunión. De nuevo es un órgano oficial el que tiene bloqueado el proceso. Si el año pasado fue el Protectorado el que dilató la aprobación de las bases de la Fundación casi ocho meses (de diciembre de 2015 a julio de 2016), ahora es el Registro el que sigue sin contestar a la entidad granota.

El pasado día 30 de diciembre el Levante presentó en ese Registro de Fundaciones el documento de los nuevos estatutos, y como ya estaban aprobados por el Protectorado desde el pasado verano, se preveía que en un plazo breve recibirían la confirmación. Pero no ha sido así y mientras tanto no hay fecha para que comience a andar el nuevo patronato.

En el club creen que esta tardanza se puede deber a la falta de personal en la administración y a la acumulación de documentos de diferentes casos, ya que el proceso en sí de dar el visto bueno debería ser muy breve. En el club hay tranquilidad pese a esta espera, y de hecho todavía no se ha decidido cuáles van a ser los dos consejeros que acompañen a Quico Catalán en el patronato, ya que la directiva no ha convocado ninguna reunión. Lo más probable, no obstante, es que continúen Javier Martínez y Luis Calero, que fueron de la comisión ejecutiva.

Cuando el Registro apruebe los estatutos, la primera reunión de la Fundación será con 16 patronos. Allí debutarán los seis elegidos en la junta de accionistas, Sebastián Zaragozá, María Dolores Boluda, Federico Ferrando, Dionisio Montesinos, Vicente Furió y Rafael Poveda. Junto a ellos estarán los patronos institucionales: el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat, la Federación Valenciana de Fútbol, la Asociación de Veteranos del Levante, la Delegación de Peñas (con Miguel Barrachina, que también debutará) y el FROG, como representante de los pequeños accionistas. Catalán y los dos consejeros elegidos completarán el patronato. Esos 16 deberán nombrar a los otros seis accionistas que resultaron más votados en la junta (Jesús Crespo, Manuel Moreno, José Luis Marín, Kika Ruiz, Javier García Murillo y José Miralles) para que en la siguiente reunión ya esté en funcionamiento la nueva Fundación.

Sin acuerdo por Oier

En cuanto al mercado de fichajes, la operación de la portería ayer se intensificó, pero sigue sin cerrarse el acuerdo por Oier Olazábal. El Levante y el Granada mantuvieron negociaciones, que deben culminar entre hoy y mañana. Los andaluces poco a poco van rebajando sus pretensiones económicas y lo que se hablaba ayer era de una cesión con opción de compra de 300.000 euros por el meta vasco.

Sin embargo, al club granota le sigue pareciendo una cifra demasiado alta. El objetivo es que Oier no les cueste más dinero del que va a pagar el Athletic por recuperar a Remiro. Y por tanto aún queda margen para rebajar esa opción de compra para cerrar la operación. Por su parte, el Zaragoza de momento no ha hecho ningún movimiento por Víctor Casadesús, que tampoco ha manifestado al Levante que pretenda marcharse.