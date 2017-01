Los alumnos aventajados

El pasado verano las relaciones entre el Alcorcón y el Levante dieron mucho de sí. Tres jugadores y el entrenador del equipo madrileño llegaron a Orriols para convertirse en la columna vertebral del líder de Segunda División. Mañana Juan Ramón López Muñiz, José Campaña, Natxo Insa y Chema Rodríguez regresarán al estadio Santo Domingo, la que fue su casa, pero con la camiseta azulgrana.

Los tres futbolistas quisieron explicar a LAS PROVINCIAS sus sensaciones antes de visitar a sus excompañeros y amigos. «Fue un año muy bonito allí, con gente que le cogí aprecio y quiero que les vaya bien. Pero el Alcorcón ha mejorado muchísimo, no tiene nada que ver con el del principio de Liga. Vamos a tener que hacer un partido muy bueno para sacar algo positivo», indica Natxo Insa.

En la misma línea va Campaña, que admite que sigue teniendo relación con sus rivales de mañana. «Cuando vas a un campo donde has estado siempre es especial. Estoy contento por la situación en la que llegamos, por enfrentarme a los antiguos compañeros del año pasado, con la gente que nos apoyó mucho. Hablo durante toda la temporada con compañeros de allí, están con ganas y más ahora que les salen las cosas mejor», señala el sevillano. Ambos centrocampistas recuperaron su mejor nivel el año pasado en Alcorcón con Muñiz, lo que sentó las bases para brillar este año en Orriols con la confianza del técnico asturiano.

Los dos estuvieron sólo la pasada temporada, pero para Chema será diferente, ya que militó tres campañas y estuvo en el filial. Por eso, aunque no podrá jugar por lesión (el lunes tendrá el alta médica), pretende viajar. «Intentaré ir por mi cuenta, a ver cómo lo hago porque tengo que entrenarme al estar saliendo de la lesión, pero quiero ir para ver a antiguos compañeros y mucha gente a la que le tengo mucho cariño. Conocemos bien al equipo aunque han habido muchos cambios, nuevo entrenador, pero la filosofía del club es igual. Es un equipo intenso, rocoso, un campo muy complicado», avisa el de Caudete.

También vivió un relanzamiento de su carrera Muñiz. «Estoy muy agradecido a mucha gente de Alcorcón, que confiaron en mí cuando vine de Ucrania. Me ofrecieron un proyecto interesante, tengo muy buenos amigos en el club, eso no lo olvidaré», expresa el técnico. De hecho, el asturiano llevaba sin dirigir un equipo desde 2010, ya que era segundo entrenador de Juande Ramos, por lo que esa temporada en el equipo madrileño fue clave para que Tito apostara por él y haya logrado el actual rendimiento del Levante.

El equipo granota puede conseguir su séptimo triunfo consecutivo, lo que sería una hazaña. «Siete victorias seguidas no lo he visto en Segunda, es una categoría igualadísima, sería increíble, ojalá llegue», desea Chema. «No podemos parar, tenemos que seguir luchando y peleando por nuestro objetivo sin mirar ningún rival», expresa Campaña. «Hay que darle continuidad a esta racha de triunfos, es lo difícil de esta categoría y lo que te hace estar ahí arriba», apunta Insa. Aunque Muñiz sabe que no resultará fácil. «Será un partido duro, es un rival que le están haciendo pocos goles, se decidirá por detalles», comenta.