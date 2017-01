Cura de humildad para un líder desconocido

Tiene Jorge Valdano un repertorio dialéctico tan amplio casi como su carrera futbolística, capaz incluso de ingeniárselas para dejar en fuera de juego al exclusivo pero también limitado mundo que envuelve al balón. Fue el argentino el que un día, con el Valencia derrotado, se inventó aquello de la 'derrota útil'. La trascendencia de dicha transgresión verbal le acabaría al final costándole el cargo. Muñiz, desde el punto de vista levantinista, tiene más bien poco de la filosofía aplicada por su colega. Es éste un tipo infinitamente más recio, quizás hasta mucho más práctico para los tiempos que corren. De ahí que al contrario de lo que se podría pensar en un primer momento, hasta no le vendría nada mal al entrenador granota recuperar para su efectivo manual ese viejo precepto en días, como el de ayer, en los que es casi mejor no salir de casa. Y si se sale para perder como se perdió, lo mejor que puede hacer el técnico es utilizar el vídeo del partido y ponérselo a sus jugadores a modo de lección. Sin interrupciones, a palo seco. No hay nada que explicarles. Se le quita el sonido y se deja la visión del DVD de los tres cuartos de horas más insípidos e insulsos posiblemente del equipo en lo que va de temporada. Que el Levante pierda, por suerte, es noticia; pero que lo haga de esta manera tan facilona también. Es el cuarto borrón que llevan los granotas en el curso y de ellos hay que aprender. Claro que sí.

FICHA TÉCNICA 2 Alcorcón Dmitrovic; Nelson, David Navarro, Owona, Bellvis; Kadir, Víctor Pérez (Tropi, m.79), Toribio, Iván Alejo (Martín Luque, m.66); Oscar Plano (Pablo Pérez, m.70); y David Rodríguez

0 Levante Raúl Fernández; Pedro López (Rubén García, m.59), Rober Pier, Postigo, Toño García; Lerma (Verza, m.46), Campaña; Jason, Natxo Insa (Víctor Casadesús, m.29), José Morales; y Roger goles 1-0: M.25 David Rodríguez, de penalti; 2-0: M.39 Sergio Postigo, en propia puerta árbitro Pérez Pallás (Comité gallego). Amonestó a Toribio (m.29) y David Navarro (63), del Alcorcón; y a Toño (24) y Pedro López (29), del Levante. Expulsó con roja directa a Pablo Pérez (m.79) iNCIDENCIAS 2.567 espectadores en Santo Domingo. Antes del partido, el Alcorcón homenajeó a Vicente Temprado, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid hasta el pasado 22 de diciembre de 2016, tras 28 años de mandato

Porque, sinceramente, llegaba el Levante envuelto en ese aroma tan dulce como perverso de equipo de ensueño. Que si vamos a por la séptima consecutiva, que si nadie nos mete un gol desde el 4 de diciembre, que si volvemos a un campo que fue nuestra casa hace pocos meses, que si tal, que si cual... Pim, pam. Guantazos para todos.

Y que nadie se lleve a engaño. Quien no supiera que el Alcorcón lo iba a poner así de complicado es que llevaba la venda de la soberbia puesta. Con coraje, una tremenda tensión, unas ganas terribles de doblegar al líder y la pizca suficiente de suerte en el momento justo se pueden redondear partidos como el de este sábado. Un adversario que en casa parece un león enjaulado que lleva semanas sin probar bocado presenta el argumento suficiente para que un Levante sobradamente crecido ponga la rodilla en tierra casi en el primer aliento en el cogote.

Muñiz cambió piezas en el 29' pero la reacción, insuficiente, no llegó hasta la segunda parteSería un error quedarse tan sólo con el penalti riguroso de Toño y el autogol de Postigo

Sobre el terreno de juego, acentuado principalmente en el primer tiempo, hubo once guerreros con el cuchillo entre los dientes y once chicos a verlas venir. Fue tal la presión que inyectó Julio Álvarez a los suyos desde el banquillo que el Levante fue ya aniquilado en la primera ocasión que el balón rondó su área. ¡Y era el minuto dos! Rober la salvó casi bajo los palos por una indecisión y falta de concentración de sus compañeros. Ni una sola vez pudo en esa fatídica primera mitad sacar la cabeza el Levante. Siempre fue por delante del rival, no sólo en el marcador, sino en cada acción, en cada disputa del balón.

Para ganar en Segunda hace falta mucho más que manejarse con la calidad. No es suficiente. Si el Levante ha ganado 15 partidos es porque ha sabido correr más que el rival y porque al final la mejor calidad ha acabado por imponerse. Pero hay que correr señores, hay que agachar la cabeza, apretar los dientes, pegarse una palmada en la cara para despertar y recuperar ese espíritu.

El Alcorcón fue tremendamente fiel a su teoría y le sacó un rendimiento infinito. Es verdad que el penalti es más que riguroso y que Postigo se metió un gol en propia puerta, pero sería del género tonto quedarse en esas dos anécdotas para justificar la derrota. Los locales se comieron literalmente a los levantinistas. Presionaron más, se anticiparon y buscaron con fe las segundas jugadas. Ni los tres cambios de sistema que dispuso Muñiz (el tercero forzado por la lesión de Campaña, ya con los tres cambios efectuados) tuvieron su efecto. Cuando quiso el Levante fue demasiado tarde. El centro del campo no supo nunca adaptarse a las circunstancias y la formación se desintegró descaradamente.

La reacción tras el descanso fue más aparente que efectiva. El Alcorcón se echó atrás, sabedor de que el 2-0 podía ser suficiente. Quizás la falta que estrelló Rubén en el poste o el remate flojo de Casadesús con la rodilla a las manos del meta pudieron haber cambiado el panorama, pero también los madrileños metieron un balón al larguero y nunca le perdieron la cara al encuentro.

Para acabarlo de rematar, la fea entrada de Pablo Pérez a Campaña dejó al inteligente centrocampista fuera de combate justo para el arreón final, ya con los tres cambios efectuados por Muñiz (el primero el de Natxo Insa en el 29' porque ya no lo veía claro) y cuando el rival iba a quedarse con diez. Mala suerte.

Toca ahora agachar la cabeza, hacer una reflexión individual y colectiva, recuperar un estímulo tan importante y vital como la humildad y saber que una tarde mala la tiene cualquiera. Como Valdano pensaba.