Levante UD | Oier: «Vengo a sumar y ser uno más»

El portero Oier Olazábal aseguró hoy, durante su presentación como jugador del Levante hasta final de temporada, que es consciente de que el equipo es líder y que "no será fácil" que sea titular, pero subrayó que es el sitio "donde tengo que estar".

"Sé donde vengo, Raúl (Fernández) está haciendo una buena temporada y el equipo va primero. Es el sitio donde tengo que estar, sé que el equipo está arriba y no será fácil que cambie la portería, pero vengo a sumar y ser uno más, luchar y pelear en cada entreno y lo demás ya vendrá", dijo durante la rueda de prensa de presentación en el Ciudad de Valencia

El Levante confirmó el pasado domingo un acuerdo con el Granada para que Oier juegue en calidad de cedido en Valencia hasta el mes de junio, aunque el club valenciano tiene la obligación de comprar al portero vasco en caso de ascenso a Primera división y Oier firmaría hasta 2019.

Oier confesó que el interés del Levante por ficharle se remonta a "varios meses" atrás y destacó la dificultad que ha encontrado para salir de Granada.

"Desde hace varios meses ya se produjo el primer contacto pero todo se acelera cuando el Athletic quiere repescar a Remiro. Creo que es una opciones buenísimo, donde creo que puedo dar lo mejor de mí y vi la oportunidad y comuniqué al Granada que quería venir aquí", indicó.

Oier detalló las cualidades de su nuevo equipo, al que ha seguido durante esta media temporada. "En el Levante hay mucha calidad y sabe competir. En este equipo se compite bien, cualquiera te puede ganar. Es un equipo muy completo", enfatizó.

Además, el portero vasco, que explicó que tiene amistad con los levantinistas Javier Espinosa y Abraham Minero, no quiso pensar más allá del mes de junio.

"Son cosas que no podemos controlar, yo he venido a ayudar, y lo que necesite el equipo de mí pero no quiero tener muchas prisas. Que ascendemos y a partir de ese ascenso ya veremos qué haremos", finalizó.