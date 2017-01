Las dos preocupaciones de Muñiz

El regreso de Juan Ramón López Muñiz a Alcorcón, aunque fuera para sentarse en el banquillo visitante, en lugar de representar una tarde agradable de saludos, reencuentros y satisfacción por la aspiración a que continuara la fenomenal racha que llevaba su equipo, se convirtió finalmente en un auténtico suplicio. Desde el recibimiento que algunos aficionados de tribuna le dedicaron (con cánticos de «pesetero» llegando incluso a mostrar billetes por su salida el pasado verano para fichar por el Levante), hasta el 2-0 final con el que se cerró el enfrentamiento.

Independientemente de que finalmente la jornada tampoco resultó del todo tan trágica para los granotas -eso siempre según desde la óptica que se mire- ya que perdieron también sus perseguidores (Girona y Getafe) y el Cádiz empató, esta jornada 23 ha dejado en Muñiz dos notas preocupantes de cierto calado. La primera, la de los motivos que provocaron esta inesperada -por la forma- y merecida derrota. La segunda, la lesión de José Campaña.

Llevar cuatro derrotas tras 24 partidos de Liga es suficiente motivo para seguir confiando plenamente en este grupo, más aún cuando nada más acabar el encuentro de Alcorcón la reflexión interna que se hacía era la de admitir todo lo que no fueron capaces de llevar a cabo sobre el terreno de juego. Al líder le queda una jornada menos para llegar a la meta.

La plantilla reanuda este martes los entrenamientos para preparar su duelo frente al Nàstic, penúltimo

A la espera de determinar la lesión de Campaña, Espinosa tiene la opción de recuperar la titularidad

Este martes, cuando la plantilla reanude el trabajo en Buñol, el técnico tendrá la opción de repasar con su gente aspectos importantes del juego que no hay que olvidar. Además de calidad hay que elevar la intensidad. El problema para el entrenador es que de cara al partido del domingo contra el penúltimo clasificado (Nàstic) se le cae una de las piezas más importantes en el esquema. Muñiz acabó por perder en Alcorcón a los tres centrocampistas titulares. A Natxo Insa y Lerma porque no le convencían (Verza salió y mejoró el nivel) y a Campaña por el 'entradón' de Pablo Pérez. Con el tobillo izquierdo dañado, y a la espera de que se le hagan las pruebas, Espinosa puede tener a oportunidad de recuperar un puesto en el once.