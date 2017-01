Tito se planta con dos retoques para mantener el bloque

valencia. Ya lo advertía Muñiz hace varias semanas, que el Levante no tenía ni prisa ni necesidad por hacer fichajes en este mercado de invierno. Y por eso han tenido que marcharse Rafael Martins y Remiro para que el club hiciera, en los últimos días del plazo, dos retoques con las llegadas de Juan Muñoz y Oier Olazábal, ambos destinados en principio a ser suplentes. Hoy se cierra el periodo de incorporaciones y el director deportivo ya avisó ayer que no está previsto ningún movimiento más.

Tito Blanco se planta con esos dos retoques para mantener el bloque del líder, aunque permanece atento al mercado porque siempre puede llegar alguna oferta de última hora por cualquier futbolista que le trastoque los planes y le obligue a firmar a un sustituto, pero salvo ese supuesto, se espera un último día de tranquilidad en las oficinas del Ciutat. El jugador por el que más previsión se tiene de que puedan llamar a la puerta es Víctor Casadesús, aunque pese a tener al Zaragoza y a varios clubes interesados, no acaban de decidirse con una propuesta en firme.

Este pasado fin de semana se concretó oficialmente el fichaje de Oier, después de 20 días de negociación con el Granada, y ayer el meta pisó por primera vez el césped del Ciutat de València en su presentación. Llega cedido hasta junio, y si el equipo asciende continuará dos temporadas más, ya en propiedad, por unos 200.000 euros.

«El interés del Levante viene de hace bastantes meses, teníamos contacto, era una opción buenísima, el sitio donde quería venir, creo que aquí puedo dar lo mejor de mí, vi la oportunidad, aunque se complicaron las negociaciones, pero hemos llegado donde queríamos», manifestó el meta de Irún. Oier asume que por el momento tiene pocas opciones de desbancar a Raúl Fernández de la titularidad, ya que es el menos goleado de Segunda. «Sé dónde vengo, Raúl lleva una gran temporada, el equipo va el primero, pero creo que es el sitio donde tengo que estar, no va ser fácil cambiar la portería, aunque yo vengo a sumar, a sentirme cómodo en el vestuario, pelear y luchar en cada entrenamiento», apuntó el portero, que ve al Levante «un equipo muy completo y con calidad».

No le va a resultar extraño su nuevo equipo, ya que tiene a un gran amigo personal como Espinosa y a otro como Abraham Minero. Con ambos coincidió en el Barcelona B y mantienen la relación, lo que favorecerá su adaptación. Será el cuarto portero con el que cuente Muñiz esta temporada, tras Remiro, que ayer se desvinculó oficialmente y ya está en Bilbao con el Athletic, y Koke, del filial. «No es una situación que se suela dar que salga un portero en enero porque el club que lo ha cedido lo quiera recuperar. Oier es un portero con cierta experiencia, buena base, aunque no ha jugado muchos partidos, pero nos puede ayudar en estos seis meses», señaló ayer Tito.

Oier solamente ha disputado un partido esta temporada, el de Copa ante Osasuna, y en la pasada campaña únicamente jugó cinco con la Real Sociedad. Cambia un banquillo en Primera división (con muchas opciones de acabar descendido) por otro de Segunda con un futuro cercano al ascenso. Es decir, un contrato mirando más a medio plazo. Y por fin llega a un club que le quiso ya desde la etapa de Caparrós en 2014.

Por su parte, ante los rumores que vinculan a Deyverson, cedido en el Alavés, con una millonaria oferta de China, Tito no le quiso dar crédito. «Si no se ponen en contacto es que no hay nada, son hipótesis, no consideramos que pueda haber una propuesta por Deyverson», expresó.