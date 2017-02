Levante UD | Muñiz: «Hay que volver a estar en marcha y tener las pilas puestas»

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, admitió que han mantenido una trayectoria "muy buena" hasta el momento, pero deben volver a estar en marcha y tener "las pilas puestas" porque recordó que no les vale de nada lo hecho hasta ahora a pesar de que son líderes con doce puntos de ventaja.

"La clasificación está ahí porque los jugadores han hecho un trabajo espectacular y hay que volver a hacerlo. Si miras a lo que viene es que no has ganado y si conseguimos el objetivo es ganando nosotros", señaló en rueda de prensa el técnico del equipo valenciano.

"La trayectoria del equipo es muy buena desde el primer día y no hay queja en ningún aspecto, pero podemos pensar que el pasado nos soluciona el futuro, porque solo existe el presente", prosiguió.

Muñiz agregó que deben dar el máximo en todos los encuentros para ganar partidos. "(Diego) Simeone lo dejó muy claro: en todos los encuentros hay que dejarlo todo para conseguir puntos", agregó.

El técnico insistió en que no es malo que exista euforia en la afición, pero no quiso hablar de cuándo podría certificar el ascenso a Primera División.

"Esa euforia, que la tiene que haber, es porque lo estamos haciendo bien, pero con que llegue el ascenso el día que llegue, ya me vale. Me interesan los tres puntos del domingo y que con nuestro trabajo pongamos a nuestros aficionados a cien todos los partidos", enfatizó.

Además, el entrenador asturiano, que aseguró que el equipo "no se va a resentir" ante la baja por lesión de José Campaña por un esguince en el tobillo izquierdo, no quiso adelantar si el central Chema Rodríguez está listo para entrar en el equipo inicial tras casi dos meses lesionado.

Muñiz destacó la dificultad del partido del domingo ante el Nàstic de Tarragona, un equipo que, en su opinión, debe estar mejor en la clasificación.

"El Nàstic empezó con vitola de favorito y de equipo aspirante a conseguir estar en la promoción, pero de estar arriba a pasar a zona de descenso se va muy poco. Puedes empezar mal la temporada y meterte en un círculo no apropiado, pero es un equipo que podría aspirar perfectamente a estar arriba", argumentó.

El entrenador del Levante se mostró satisfecho por las dos incorporaciones realizadas en el mercado de invierno y subrayó que el equipo mantiene el nivel y, además, los jugadores que menos minutos han disputado han confirmado su compromiso con el equipo al preferir quedarse en Valencia

"Se mantuvo lo que habíamos hablado. No se iba a traer jugadores por traer porque el equipo no lo necesitaba. Sólo tuvimos que cubrir las bajas de jugadores que quisieran salir porque el resto de los que se comentaba que podían salir nos dijeron que no querían irse", dijo.

"Cuando hablamos con los que no tienen menos minutos nos hablaron del compromiso que tienen con el club", indicó el entrenador levantinista.

"Nos quedamos como mínimo igual, hablamos de no debilitar al equipo. Luego habrá que ver los rendimientos y adaptaciones, los dos que tenemos nuevos en el aspecto personal son buenísimos y en lo profesional no tenemos duda porque los conocemos todos", finalizó.