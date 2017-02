Levante UD | El Ciutat quiere lógica

valencia. Todas las rachas, tanto las buenas como las malas, tienen su principio y su fin. En Alcorcón el Levante supo lo que es morder el polvo tras seis victorias seguidas y por eso desde esta tarde debe comenzar una nueva dinámica positiva para los granotas. Tras ese tropiezo, el líder necesita exhibir su músculo para poner las cosas en su sitio a golpe de lógica contra el colista. El duelo más desigual en una categoría de iguales. 21 puestos y 27 puntos separan a ambos equipos en la tabla, por lo que sobre el papel no hay un rival más idóneo que el Nàstic para volver a ganar.

El Ciutat sólo conoce victorias desde el 12 de noviembre y hoy, aunque Muñiz insista en que en Segunda todos los equipos son peligrosos, a ningún granota se le pasa por la cabeza que algún punto pueda volar de Orriols. Si los tarraconenses rascan un resultado positivo no sólo supondrá la sorpresa de la jornada, sino un revés importante para el conjunto valenciano, que debe hacer valer su clara condición de favorito en el encuentro.

Pero no está Campaña, el mejor futbolista de Segunda y que trabaja para llegar a tiempo a Zaragoza la próxima semana. La brújula del equipo granota será baja hoy y suplirle supondrá el gran reto de Muñiz. Por lo que ensayó ayer el técnico, Espinosa y Verza serán titulares y entre ambos asumirán las funciones del sevillano, aunque el manchego tendrá que convertirse en el encargado de hacer funcionar la conexión entre el centro del campo con el juego ofensivo.

Pero Campaña no será el único peso pesado del equipo fuera del once titular esta tarde. Según lo que ensayó ayer Muñiz, Morales comenzará como suplente, debido a los minutos acumulados y que su estado de forma no resulta el ideal. Así pues, el técnico puede premiar a dos jugadores en buen momento como Jason y Rubén García, que ocuparían ambas bandas. Lo que crearía un ataque formado íntegramente con canteranos por primera vez, con ellos dos y Roger.

Y si la suplencia del madrileño llamaría la atención por inusual, el otro foco está puesto sobre Chema, ya recuperado de su lesión, lo que obligará al entrenador a decidir entre el de Caudete y Rober Pier, que ha cumplido a la perfección en la ausencia del manchego. En principio el gallego se mantendrá junto a Postigo en el centro de la defensa, para frenar a un Nàstic que es el tercer equipo menos goleador. También recuperado se encuentra Iván López tras casi cuatro meses de lesión, pero Muñiz prefiere no arriesgar con su vuelta y esta mañana probablemente se quedará fuera de la convocatoria, ya que Pedro López está apercibido y dentro de poco deberá ocupar su lugar en el lateral. Una citación en la que entrará por primera vez Oier tras su incorporación.

Los catalanes han logrado tres empates y una victoria en los cuatro últimos partidos, una buena racha sin embargo insuficiente para escapar del farolillo rojo, por lo que el Nàstic llega al Ciutat con la urgencia de escapar de esa última posición. El técnico Merino utilizará una línea de cinco defensas ante el líder y recupera a Tejera en el centro del campo, que formará junto a Luismi, reciente fichaje de invierno.

La victoria de ayer del Cádiz, que sufrió hasta el final para remontar al Mirandés, obliga al Levante a ganar esta tarde para mantener la cómoda ventaja de 12 puntos con el tercero, lo que debe suponer un extra más para que los granotas vuelvan a ser ese líder intratable.