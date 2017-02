Un capitán incombustible

valencia. El capitán del Levante es incombustible y tiene cuerda para rato. Pedro López acaba contrato en junio pero renovará automáticamente otra temporada si juega cuatro partidos más. El pasado domingo el lateral disputó su encuentro número 21 de la temporada y tiene muy cerca cumplir el objetivo que el club le marcó en enero de 2014, la última vez que le ampliaron su vinculación. Fueron tres campañas fijas y una tercera si alcanzaba los 25 partidos, lo que está a punto de producirse.

No obstante, en el club ya le han asegurado que independientemente de esos números tenían decidido renovarle por su buen rendimiento en el campo y su peso dentro del vestuario, donde ejerce de líder. A sus 33 años, el de Torrent es un fijo en el once de Muñiz y no ha fallado ni un solo partido a la llamada del entrenador desde la lesión de Iván López el 9 de octubre. Es decir, ha disputado 15 encuentros consecutivos, todos ellos como titular y sólo en tres fue sustituido en la segunda parte.

Ahora con la recuperación del canterano próximamente puede tener algún descanso, ya que además lleva cuatro amarillas y está al borde de la suspensión si ve otra tarjeta. Con 1.825 minutos disputados es el tercer futbolista de la plantilla más utilizado, y sólo Postigo, Morales y Roger han jugado más esta campaña.

Así pues, Pedro López volverá a llevar el brazalete granota la próxima temporada, y si el equipo finalmente asciende, lo lucirá de nuevo en Primera División, como ya hizo la temporada pasada, pero en este caso como primer capitán del equipo. Ya que Iván aún no tiene el ritmo de competición necesario, este próximo sábado el de Torrent repetirá en el once inicial en La Romareda, y se quedará a sólo tres encuentros de la renovación automática, con 17 jornadas por jugar hasta final de Liga.

El capitán azulgrana acumula 330 partidos en su carrera entre Primera y Segunda División, y 138 de ellos con la camiseta del Levante desde que llegó al club en verano de 2011. Tanto el propio futbolista como el club son partidarios de que los futuros contratos entre ambas partes sean solamente por una temporada, como ya ocurrió con Juanfran estas últimas campañas, y en función del rendimiento, ir ampliando año a año.

Además de Pedro López, únicamente Víctor Casadesús acaba contrato en junio. El balear también tiene una opción de renovar por número de partidos, pero ya no puede cumplir ese objetivo, por lo que salvo sorpresa abandonará el club al acabar la campaña. Por este motivo ahora mismo la entidad no está negociando la renovación de ningún futbolista, ya que todos tienen contrato como mínimo hasta 2018 y en verano es cuando se pueden producir algunas conversaciones. Con los jugadores cedidos, Oier, Juan Muñoz, Abraham, Montañés y Rober Pier, el Levante sólo tiene opción de quedarse un año más a los tres primeros.