La Romareda mide al líder

valencia. Tratarán de sorprenderse esta tarde, aunque no resultará sencillo. Se conocen perfectamente. El Levante visita hoy a un Zaragoza con el que está conectado en numerosos puntos. Sin ir más lejos, en la plantilla granota hay actualmente cinco futbolistas con pasado blanquillo. El último en cambiar La Romareda por el Ciutat de València ha sido Juan Muñoz, quien necesitaba un cambio de aires. Su corta experiencia en el conjunto aragonés fue amarga, por lo que afronta el encuentro con una motivación añadida. Los azulgrana, líderes autoritarios de la categoría, tienen la oportunidad de escaparse más todavía. El triunfo, siempre que el Cádiz no gane esta noche en el campo del Getafe, les permitiría situarse a 14 ó 15 puntos de los puestos de play off, la mayor ventaja de la temporada. Una cita cargada de ingredientes.

Juan Muñoz forma parte de la expedición granota, que se desplazó a Zaragoza por carretera ayer por la tarde. El joven atacante, propiedad del Sevilla, estuvo cedido en el Zaragoza durante la primera parte de la temporada, pero la llegada de Raúl Agné al banquillo de La Romareda le afectó. Perdió protagonismo y surgieron desavenencias entre ambos. El prometedor delantero confía en debutar hoy como azulgrana. Ya formó parte de la convocatoria ante el Nàstic, pero no saltó al césped.

Además de Juan Muñoz, otros cuatro jugadores del Levante han desfilado por el Zaragoza. Se trata de Roger Martí, quien se marchó cedido en la campaña 2013-14, Paco Montañés, Natxo Insa y Abraham Minero. Precisamente, este último tiene contrato con el club maño hasta junio de 2018. Llegó a Orriols el pasado verano en calidad de préstamo para una temporada con opción a otra. En el acuerdo se incluyó diversas cláusulas. Sin embargo, aunque no se cumplan los objetivos establecidos, la entidad granota podrá retener al lateral siempre que su rendimiento resulte convincente.

En el once inicial del Zaragoza, habrá dos viejos conocidos del levantinismo: Jordi Xumetra y Ángel Rodríguez. El extremo catalán está recuperando su mejor versión tras sufrir una dura lesión, mientras que el delantero canario se alza como el máximo goleador del cuadro blanquillo. Todo apunta a que partirá como suplente Manuel Lanzarote, quien estuvo en la agenda del director deportivo granota durante el mercado estival. Finalmente optó por renovar su contrato.

José Enrique militó en el filial del Levante en el curso 2004-2005. El valenciano se ha quedado fuera de la convocatoria del Zaragoza por una rotura fibrilar. El lateral se erige en una pieza fija en las alineaciones de Raúl Agné, quien tomó el relevo de Luis Milla a finales de octubre. El turolense, nuevo seleccionador de Indonesia, fue una de las alternativas que manejó el club azulgrana para tomar las riendas del equipo tras el descenso a Segunda.

Infinidad de lazos. Todavía colea el presunto amaño en el Levante-Zaragoza disputado en mayo de 2011. La investigación continúa y la jueza no se ha pronunciado. Un asunto que ambos clubes tratan de aparcar. Tanto los azulgrana como los blanquillos arrancaron la temporada como serios candidatos al ascenso, aunque el conjunto maño no está cumpliendo con las expectativas.

El Levante afronta el partido sin bajas. Iván López y Montañés tienen el alta médica, aunque no han entrado en la convocatoria porque trabajan para alcanzar un estado de forma óptimo. Verza, quien acaba de superar un proceso febril, y Saveljich son los otros descartes. Todo apunta a que José Campaña, ya recuperado de sus problemas en el tobillo, formará parta del once. Los de Muñiz estarán arropados por más de 300 granotas que viajarán.

El Zaragoza, duodécimo, se reencontró con el triunfo la pasada jornada. Algo que ha supuesto una inyección de moral, al igual que el reciente fichaje de Giorgios Samaras, sin el ritmo necesario para entrar en la citación. Además, Marcelo Silva no podrá jugar por sanción.