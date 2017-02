Muñiz evita pensar en el ascenso del Levante UD: «No puedo celebrar una cosa que no sé si va a llegar»

valencia. Los 15 puntos de ventaja respecto a los puestos de play off en absoluto distraen a Juan Ramón López Muñiz. El entrenador del Levante trata de evitar los excesos de confianza. «No puedo celebrar una cosa que no sé si va a llegar o no. Quedan cuatro meses de competición y, sobre todo, viendo la igualdad que hay yo voy a pensar solo en el partido siguiente», afirmó ayer el asturiano, quien quita hierro al hecho de que el sábado pasado, en La Romareda, el entrenador del Zaragoza, Raúl Agné, le felicitara directamente por el ascenso.

«Se habrá equivocado porque quedan muchos partidos. Las felicitaciones son en junio, quedan muchos partidos y queda mucho que disputar. Debemos tener humildad», insistió. De cara a la visita del Córdoba, el técnico granota buscará una solución para el lateral izquierdo: «Haremos lo que mejor se adapta a la situación del rival y no tengo problema en cambiar de sistema o traer a uno del filial». Y avisó de que Abraham también causará baja para la cita con el Sevilla Atlético.