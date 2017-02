Levante UD | Muñiz: «Es buena señal que fuera se desate la euforia, pero dentro no puede haber»

El Levante UD visita el domingo el atractivo Sánchez Pizjuán. Y lo hará para medirse al Sevilla Atlético. "Es un estadio de Primera y de uno de los mejores equipos de Europa en estos momentos, pero nosotros no tenemos que olvidar que vamos a jugar un partido de Segunda División en el que tendremos que ser un buen equipo de Segunda. Y sobre todo, estar muy mentalizados de donde vamos. Es un filial, pero compite bien y tiene jugadores desequilibrantes", ha avisado esta mañana el técnico azulgrana, Juan Ramón López Muñiz.

El conjunto granota luce ya una ventaja de 17 puntos respecto a los puestos de play off ascenso, pero el entrenador asturiano se aferra a su discurso de "partido a partido". Pide al vestuario que se abstraiga del ambiente: "Entiendo que fuera se desate la euforia y es una buena señal porque quiere decir que se está haciendo un buen trabajo. Pero dentro no puede haber euforia mientras no se consiga nada. Estamos en febrero y queda competir con casi todos los rivales otra vez. El equipo está haciendo una gran temporada, pero esta temporada está basada en la humildad, la seriedad y el orden. Y eso no se puede perder porque todavía quedan cuatro meses de temporada. Veo a los jugadores mentalizados".

Para el encuentro del domingo, Muñiz ha descartado de la convocatoria a un Chema Rodríguez que el pasado sábado volvió a la titularidad a raíz de la ausencia de Toño y Abraham. De esta forma, Róber Pier y Postigo formarán, de nuevo, la pareja de centrales.

Además, se han quedado fuera de la lista Verza, Rubén y Abraham, quien sigue recuperándose de una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda.