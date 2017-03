Levante UD | Muñiz: «No quiero pensar en las cuentas porque me entraría más ansiedad»

Juan Ramón López Muñiz no quiere hablar de números. Con 15 puntos de ventaja sobre los puestos de play off, el Levante UD camina directo hacia el ascenso a Primera División. Sin embargo, el entrenador granota deja a un lado la calculadora. "Intento evitar todas esas cuentas. Ojalá lleguen esos momentos en junio, pero llegar ahí nos lo va a dar ganar el domingo. Si ganamos el domingo, otro pasito más que hemos dado. Hay que dar 15 pasitos pequeños y el primero es el domingo. Lo intentaremos afrontar con la máxima ilusión. Lo demás son situaciones que yo intentar evitar. No quiero pensar porque me entraría más ansiedad. Para mí, solo existe el Elche", ha explicado esta mañana el técnico.

En caso de ascenso, Muñiz renueva otra temporada automáticamente. Incluso hay sintonía entre el asturiano y el Levante para negociar un nuevo contrato. No se plantea el futuro en otro club. "Lo que intentaré será hacer un muy buen trabajo aquí, que nos acompañen los resultados, que el club consiga lo que quiere y, a partir de ahí, continuar. Estoy muy satisfecho, la familia está contentísima, la ciudad y la afición te acogen desde el primer día, me siento muy querido... Por tanto no aspiro a qué va a pasar. Hemos hecho el contrato con un año más si el equipo consigue el objetivo y estaría encantado de poder cumplirlo. No tengo ninguna ambición más a día de hoy que la de conseguir nuestros resultados aquí", ha apuntado el técnico.