«Es espectacular el trabajo que hacen los jugadores»

El entrenador del Levante quiso alabar la gran labor de sus futbolistas para remontar el partido. «Es espectacular el trabajo de los jugadores, jugando a veces mejor y otras no tan bien, pero siempre están compitiendo. En cualquier momento sabes que dan un zarpazo», expresó. En cuanto a la polémica por el primer penalti, no se mojó: «Los árbitros tienen el mayor de los respetos, en el primer penalti había un barullo, el segundo lo veo muy claro». Más claro fue Toril, técnico del Elche: «Es un penalti injusto, no hay ni mano, es el hombro, y les mete en el partido. Sin ese penalti no se sabe qué hubiera pasado».