Iván López reconoce que ha vivido «dos años complicados»

Por primera vez desde su lesión en octubre Iván López fue titular el domingo. «Han sido dos años complicados para mí por las lesiones. No te queda otra que poner la mejor cara, afrontarlo de la mejor forma posible y tirar hacia adelante. Ya he salido, esperemos no volver y ahora a disfrutar del fútbol», señaló. «Estoy muy contento por jugar 90 minutos y ver que la rodilla me respondió muy bien, sabíamos que era una jornada importante por el resto de resultados , se nos puso el partido complicado y al final logramos los tres puntos». Por su parte, Abraham Minero recibió ayer el alta médica, pero Postigo y Rubén tienen sendos esguinces de tobillo y los médicos determinarán su evolución.