Levante UD | Muñiz: «Ya no vale con llegar al objetivo. Ahora ya lo que preocupa es cuándo»

El pasado domingo, durante el partido contra el Elche, se escuchó algunos pitos en el Ciutat de València porque el Levante estaba teniendo dificultades para controlar el encuentro. Una circunstancia de la que se abstrae el entrenador granota, Juan Ramón López Muñiz. "Lo que se está haciendo es difícil y lleva desgaste. El equipo lleva muchas jornadas con buen juego, buenos resultados y líderes. Eso al final tiene su desgaste, pero ese esfuerzo tiene su recompensa. Según va llegado el final, todo el mundo se va impacientando. Ya no vale con llegar, ahora ya lo que preocupa casi es cuándo se consigue el objetivo. Nosotros lo tenemos muy claro. El objetivo se consigue cuando lleguemos a los puntos necesarios. Y para eso hay que seguir sumando y si puede ser de tres en tres, mucho mejor. Y olvidarnos un poco de ese ambiente de cuándo se va a conseguir. Nosotros en eso no nos podemos entretener. Si no, te impacientas y entra ese nerviosismo. Estamos en el camino. No nos estamos despistando nada. No nos puede entrar ese agobio", ha advertido esta mañana el técnico asturiano.

El sábado, el Levante visita a un Valladolid que pelea por entrar en los puestos de play off de ascenso. El conjunto azulgrana, por sus incontestables números, se ha convertido en el gran rival a batir de Segunda División. "La motivación extra que puedan tener los rivales no puede nunca superar a la nuestra. Nuestro objetivo es igual y, para nosotros, más importante que el de ellos. No podemos decir: 'Es que el equipo contrario sale más motivado...'. No puede salir nadie más motivado que nosotros. Cada jornada que pase, los tres puntos son más importantes para los equipos. Y eso nos exige a nosotros más nivel", ha admitido Muñiz.

Para el encuentro contra el Valladolid, el entrenador ha descartado de la convocatoria a Saveljich, Rubén García y Abraham Minero, quien ha recibido esta semana el alta médica. Tampoco entra en la lista el sancionado Campaña.