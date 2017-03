Míchel Herrero, futbolista del Valladolid: «Jugar ahora ante el Levante es como hacerlo contra un equipo de Primera»

Míchel Herrero puso su firma en el mejor Levante de la historia, ese equipo que alcanzó los octavos de final de Europa League en su primera, y de momento única, aventura internacional. El mediapunta de Burjassot recuerda sus goles al Hannover 96 y el Twente. En el conjunto azulgrana, sólo permanecen cinco futbolistas que participaron en aquella temporada: Pedro López, Rubén, Roger, Jason e Iván. El pasado verano, se consumó el cambio de ciclo. El atacante, ahora en el Valladolid, se medirá mañana a unos granotas que ya miran hacia Primera.

-¿Qué supone para usted este encuentro?

-Tengo muchas amistades en el Levante, tanto en la directiva como en el vestuario. Nunca olvidaré el año que jugué allí porque fue histórico y muy bonito para todos.

-¿Cómo está viviendo la actual temporada en el Valladolid?

-A nivel personal, muy a gusto, jugando todo. Viniendo de China, tenía ganas de volver a disfrutar de la Liga y de España. Y a nivel colectivo, nos falta ese puntito para estar arriba, que es nuestro objetivo.

-¿Tienen la presión de clasificarse para el play off de ascenso?

-No. El año pasado había un gran equipo y, por las circunstancias que fueran, pelearon por no descender. Este año, en un principio era no descender y luego llegar lo más alto posible. Nosotros queremos cuanto más mejor. Nos gustaría entrar en el play off y ascender. Ojalá. Pero bueno, hay que pensar partido a partido. Ahora tenemos un partido muy importante contra el Levante, el equipo más difícil de la categoría. Tenemos que dar el 120 por ciento para ganar.

-¿Los rivales afrontan con una motivación añadida los partidos contra el Levante?

-Sí. Cuando te enfrentas al primer clasificado, al equipo que está haciendo unos puntos increíbles, hacer un buen partido y ganar te da mucha más motivación que contra cualquier rival de Segunda. En nuestra situación, nos vendría muy bien y nos daría un nivel alto de confianza.

-¿Le sorprende la dinámica del Levante o entraba en sus previsiones?

-Sabía que iban a subir, porque es un club que tiene que estar en Primera División. Ha seguido prácticamente con los mismos jugadores, salvo algunas incorporaciones muy buenas. El club va a volver este año a donde se merece.

-¿Posee futbolistas de Primera?

-Claro que sí. Hay futbolistas de Primera. Lo han demostrado. Hay calidad y también profesionalidad. Ahora mismo es como jugar contra un equipo de Primera División.

-¿El pasado verano contó con opciones de regresar al Levante?

-Mi verano no fue fácil, porque tenía que rescindir con el club chino (Guangzhou). Se resolvió todo a última hora y los equipos ya tienen las plantillas hechas y es difícil entrar. Ojalá. Pasé una buena etapa allí y me encantaría.

-¿Entonces le gustaría volver?

-Obviamente. Mi ciudad, mi familia... A cualquiera. La etapa que pasé en el Levante nunca se olvidará.

-Carmelo del Pozo, secretario técnico del Levante desde el pasado verano, lo fichó en su día para el Hércules y el Oviedo.

-Sí. No es que hubiera opciones o no. Mi cabeza estaba en verano en rescindir en China y volver a la Liga.

-El Guangzhou pagó por usted cuatro millones en diciembre de 2014. En ese momento, estaba cedido en el Getafe por el Valencia.

-Sí. Fue una negociación dura porque Ángel Torres -presidente del Getafe- pedía más, pero al final llegamos a un acuerdo todos. No era fácil salir de allí porque habían apostado mucho dinero.

-¿Cómo fue su andadura en China?

-Fue un año diferente, un fútbol diferente, costumbres diferentes... Pero no me arrepiento para nada. Es algo que también te enseña en la vida.

-En el último mercado, los clubes chinos se han gastado 400 millones de dólares en fichajes.

-Cada vez habrá más dinero y más jugadores que se marcharán allí. Ahora mismo, ellos no tienen el fútbol como deporte rey, pero cada vez les gustará más el fútbol y subirán su nivel a base de llevar gente de Europa.

-¿Ha recuperado su mejor versión?

-Sí. Me costó entrar, pero ahora mismo estoy casi a mi mejor nivel. Antes de irme a China, estaba al máximo nivel en todos los equipos. Y ahora lo estoy intentando recuperar.

-¿Está orgulloso de haber formado parte del mejor Levante de la historia y haber marcado en Europa?

-Sí, eso nunca se olvidará, porque es algo histórico para el Levante. Sentirte partícipe es muy bonito. Ese año marqué bastante goles y por eso le tengo un cariño especial al Levante.

-No pudo seguir en Orriols.

-No pude. El Valencia tenía la opción de recompra y yo no podía decir nada. La ejercieron y me tuve que ir.

-¿El 'caso Barkero' acabó ensombreciendo aquella temporada?

-Para nada. Eso es extradeportivo y, dentro del campo, no nos afecta.

-Ha habido un cambio de ciclo. ¿Cómo vivió desde fuera el final de la etapa de Manolo Salvador como director deportivo del Levante?

-Me extrañó mucho porque Manolo Salvador llevaba mucho tiempo allí, pero todo tiene un final. El trabajo que han hecho Tito y Carmelo es excepcional y está dando sus frutos. Eso es lo importante.

-Estuvo en la última campaña del Valencia antes de la llegada de Peter Lim. ¿Qué le parece el rumbo del conjunto blanquinegro?

-Cuando me fui al Getafe, llegó Lim. Llegaron jugadores nuevos y entrenador nuevo. Están haciendo grandes incorporaciones, con mucho dinero, pero es verdad que el nombre no lo hace todo y se necesita otras cosas. El Valencia tiene una plantilla muy buena a nivel individual, con jugadores importantes, y será cuestión de tiempo que salga eso adelante.