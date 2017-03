Levante UD | Muñiz al fin los tiene a todos

Por si la excepcional temporada que está realizando el Levante fuera poco, el equipo y en especial el entrenador, Juan Ramón López Muñiz, posee otro motivo para sonreír. Por primera vez en la temporada el técnico tiene a todos los futbolistas de la plantilla a su disposición para afrontar el partido. No hay bajas, tras la recuperación de Natxo Insa. Al conjunto granota le ha costado 30 jornadas y siete meses de competición poder contar con todos sus efectivos, así que los cuatro descartes que haga el asturiano antes del encuentro ante el Almería serán todos técnicos.

Bien por lesión o por sanción, Muñiz no ha podido contar con algún futbolista en cada jornada, una circunstancia que nunca hizo mella en el rendimiento del equipo, como demuestra la clasificación. Incluso en la única ocasión que las tarjetas y la enfermería dieron una tregua, en la tercera jornada en Tarragona, la convocatoria de Remiro con la selección sub-21 impidió que los 22 miembros de la plantilla estuvieran disponibles para jugar.

En el último encuentro fue Campaña el que se lo perdió por cumplir ciclo de amarillas. Pero la facilidad con la que ganó el Levante permitió que nadie viera tarjeta y por tanto no hay ninguna sanción para mañana. A esto se le suma que la enfermería está vacía desde hace una semana y media, cuando se recuperó Abraham, por lo que el entrenador al fin podrá elegir con total libertad su lista de convocados.

El técnico se mostraba ayer orgulloso por este asunto. «Es un lujo llegar con todos disponibles, hay mucho tiempo de competición, es un privilegio, están a disposición del grupo, con buen ritmo y actitud, este es un grupo humano espectacular y también en lo profesional, estoy muy satisfecho, lo estaba al principio y sigo igual ahora. Es una ventaja tener a todos preparados para jugar. Todos saben de la dificultad de entrar en el once, todos son importantes, siempre se queda fuera gente que podría jugar», destacó el asturiano sobre el potencial de una plantilla que ha dado sobradas muestras de que juegue quien juegue no baja el nivel del equipo para ganar los partidos.

Durante la semana se ha recuperado Natxo Insa de su golpe en la tibia y el tobillo y Muñiz quiere que el equipo continúe intratable en el Ciutat. «Debemos seguir a lo nuestro, en la categoría la euforia y la confianza penalizan, el camino a seguir es el que está trazado», indicó.

El entrenador no pudo contar durante muchas semanas con Iván López ni Montañés, los que más partidos se han perdido por lesión, y al principio de la temporada el que encadenó ausencias fue Rubén García tras sufrir una entrada en la Copa del Rey. Además, en tres jornadas Muñiz llegó a tener hasta cinco bajas. En concreto en el estreno en Soria, también en octubre en Almería y para recibir al Tenerife. Pero el equipo ganó dos de esos tres partidos y se le escapó la tercera victoria en el último minuto.

Precisamente fue ante los almerienses, el rival de mañana en Orriols. «Será un partido peligroso, el rival llega en mala situación. No cambia que tengan entrenador nuevo, seguiremos en nuestra línea, nos pondrán las cosas difíciles, aunque es verdad que no sabes lo mismo que sabías del rival, pero hay factores que no son decisivos», explicó.

Tras el espectacular 0-4 de Valladolid, Muñiz espera un ambiente caluroso de los seguidores. «En todos los partidos el equipo compite, sabemos que la afición está orgullosa del equipo, ve que lo da todo en el terreno de juego», apuntó.