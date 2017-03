Levante UD | Muñiz: «Intentamos abstraernos de la ventaja que llevamos»

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Levante, líder sólido de Segunda División, afirmó hoy que el objetivo del equipo en estos momentos pasa por abstraerse de la ventaja que lleva en la clasificación y mantener la regularidad.

Preguntado sobre que pensaría de un líder tan asentado si su equipo fuera tercero, diría que es difícil alcanzarlo, pero añadió que como ese no es su caso, debe pensar en trabajar con seriedad y en competir.

A los que piensan que el Levante tuvo suerte ante el Almería, les dijo que el rival solo les dominó durante quince minutos, cuando arriesgó porque iba por detrás en el marcador.

"No me preocupa la suerte, sino el objetivo y el trabajo que hacemos con y sin balón, porque un día la suerte la tienes a favor y otro en contra", agregó Muñiz, quien considera que no le perdieron la cara al partido y que lo jugaron bien con y sin balón.