Levante UD | Montañés: «Cada vez lo vemos más cerca»

El centrocampista del Levante, Paco Montañés, aseguró hoy que ven "cada vez" más cerca el ascenso a Primera división, pero recordó que no piensan relajarse y que su objetivo es ser primeros y conseguir el mayor número posible de puntos.

"Cada vez lo vemos más cerca, pero no nos vamos a relajar. Lo estamos acariciando, pero hasta conseguirlo no nos vamos a relajar", dijo Montañés en una entrevista concedida en el canal de televisión oficial del Levante.

"Llevar al Levante a lo más alto es nuestro objetivo. Estamos a un paso de conseguirlo. Queremos quedar los primeros y conseguir los máximos puntos posibles", recalcó.

El centrocampista del Levante destacó la victoria ante el Almería (1-0) en el Ciutat de València el pasado domingo y reconoció que supieron sufrir.

"Sumar de tres en tres a estas alturas es importantísimo. Es dar unos golpes sobre la mesa muy fuertes. Supimos sufrir. Son victorias trabajadas que nos permiten coger moral", manifestó.

Para Montañés, y a pesar de la diferencia de 18 puntos que tienen de ventaja respecto al tercer clasificado, todavía deben luchar para cerrar el ascenso a Primera división.

"Nos va a tocar luchar. La Segunda División es muy difícil. Y en las últimas jornadas es muy difícil sumar. Son partidos locos que se deciden en los últimos minutos", explicó.

Además, Montañés se refirió a la sorpresa que recibieron al saltar al terreno de juego, donde les esperaban sus padres y algunos familiares en la festividad del Día del Padre.

"Fue un detalle que no nos esperábamos. Yo mismo salí y vi a mi padre. Luego me di cuenta que estaban los padres del resto de los jugadores. Es un plus de motivación. Es una victoria dedicada a ellos", finalizó.