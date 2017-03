Rober Pier y Postigo cierran la puerta granota

Uno de los pilares fundamentales de este excepcional Levante que ya vislumbra el ascenso en el horizonte cercano es su férreo sistema defensivo. Los granotas son con diferencia el equipo menos goleado de Segunda División y buena parte de ese mérito se encuentra en sus dos centrales titulares. Rober Pier y Sergio Postigo han construido una muralla en el área casi imposible de superar para los rivales. El joven gallego aprovechó al máximo la ausencia de Chema por lesión y ha convencido a Muñiz, hasta el punto se convertirse en un fijo en la alineación del líder.

En 13 ocasiones Rober y Postigo han sido la pareja de centrales del Levante y sus números son espectaculares. Sólo han concedido cinco goles en contra, lo que hace un promedio de 0,38 tantos por encuentro y el equipo logró once victorias, un empate y una única derrota. Además, en nueve ocasiones ambos han dejado la portería a cero. Sus brillantes actuaciones no dan opción a los otros dos centrales, ni al propio Chema ni a Saveljich, el único jugador de campo de la plantilla que no ha sido titular en la Liga hasta ahora.

En el inicio de temporada Chema parecía inamovible junto a Postigo en la titularidad. Ambos formaron en 16 encuentros, con 15 goles en contra y 9 victorias, números más discretos que los actuales. La baja por sanción del de Caudete sirvió a Rober para mostrar su potencial ante el Tenerife, y cuatro días después el albaceteño se lesionó, el 14 de diciembre. Desde entonces el joven defensa cedido por el Deportivo ya no ha salido del once titular. Ni siquiera ante el Córdoba, cuando por la sanción de Toño, Chema fue central y Pier lateral.

El gallego y Postigo se adaptan a la perfección y sus primeros partidos juntos coincidieron con la mejor racha granota de la temporada. Seis victorias consecutivas y ningún gol en contra, un mérito en el que contribuyen decisivamente ambos centrales. Ni siquiera afectó que el madrileño, habituado a jugar en la derecha, tuviera que cambiarse a la parcela izquierda para dejar a Rober en su lugar natural.

En las dos últimas jornadas también han vuelto a dejar la portería imbatida, con el añadido que Postigo marcó un gol en Zorrilla. Además, ambos destacan por la escasez de faltas que hacen, 22 el madrileño y 11 el gallego en todos sus encuentros disputados. Rober únicamente ha visto una amarilla, en su primer partido, y Postigo sólo dos en estos trece duelos.

El Levante sabe que va a ser casi imposible volver a contar con el defensa coruñés la próxima campaña, ya que no hay ninguna opción de compra ni de prolongar la cesión con el Deportivo. Sólo si el equipo de Riazor prescinde de él este verano, cosa que no se espera que ocurra por el excelente nivel que está demostrando el futbolista, se le abrirían de nuevo las puertas de Orriols. Sin duda se trata del jugador revelación de la Liga, que llegó en julio con el cartel de cuarto central en busca de experiencia pero que a sus 22 años se ha convertido en un pilar básico para Muñiz.

Por su parte, Postigo sólo se ha perdido un partido esta campaña, el que propició el debut de Rober Pier en Elche, quien también se complementó a la perfección con Chema en el Martínez Valero. Dado que el madrileño tiene cuatro tarjetas y se encuentra a una de la suspensión, dentro de poco ambos pueden volver a jugar juntos. Sin duda los tres centrales representan la competitividad en la plantilla que quería conseguir la dirección deportiva el pasado verano, con el objetivo de que los cambios en el once no afectasen al rendimiento del equipo.