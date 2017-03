Levante UD | Muñiz: «No hay que menospreciar al rival por la clasificación»

El Levante UD recibe el sábado a un Mirandés que llega con relevo en el banquillo. Pablo Alfaro, quien ha sustituido a Javier Álvarez de los Mozos, toma las riendas del colista de la tabla con el objetivo de luchar por la permanencia. "Viene entrenador nuevo con unas ideas nuevas. Es un equipo que viene en una situación difícil y que se encuentra en ese tramo final en el que no puede haber errores. Va a ser un partido difícil en el que, sobre todo, vamos a tener que ser humildes. No hay que menospreciar al rival por la clasificación que lleve porque en esta categoría no sirve. El Mirandés lo va a dar todo y debemos tener mucha paciencia y un respeto máximo al Mirandés. No hay que pensar en la clasificación", ha avisado esta mañana el técnico granota, Juan Ramón López Muñiz.

Para el partido contra el Mirandés, Muñiz podrá contar finalmente con Róber Pier, ya que el Comité de Competición le ha retirado la primera de las dos amarillas que vio en Mallorca. Causa baja Jefferson Lerma, quien sufre una rotura muscular que le mantendra de baja al menos ocho semanas. Sin embargo, el técnico azulgrana confía en que el combiano pueda jugar antes de que acabe la temporada.

"Pensamos que existe alguna posibilidad. Es una lesión muscular importante. Veremos en el qué punto llega. Lo que siempre hablamos en una lesión muscular es que haya un paso atrás en esa recuperación. Esperemos que vaya todo con normalidad y de aquí a final de temporada vuelva a participar. Quedan casi tres meses de competición", ha comentado Muñiz.