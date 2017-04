Levante UD | Muñiz: «Ha sido un arbitraje serio y correcto»

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha indicado hoy, tras vencer al Mirandés en Valencia, que le ha parecido que la actuación del árbitro ha sido correcta y que los dos penaltis señalados a favor de su equipo son "claros".

Estas declaraciones contrastan con las del técnico rival, Pablo Alfaro, quien ha llegado a insinuar que su equipo no había puntuado por el árbitro.

"Entiendo a Pablo pero los dos penaltis son muy claros. El último es un placaje. Para mí ha sido un arbitraje serio y correcto. Lo que ha visto lo ha pitado. Creo que debemos evitar estas declaraciones. Si ya lo tienen difícil los árbitros, esto no les ayuda", ha dicho Muñiz.

"Yo entiendo a Pablo perfectamente por la situación que se encuentra el equipo pero el árbitro se puede equivocar o acertar como nosotros, pero sinceramente a mí me sorprende lo que se dice en ruedas de prensa de los árbitros. Es una labor muy difícil", ha añadido.

Sobre al gesto despectivo de Savelijch -que entró en el minuto 36 y fue reemplazado en el segundo tiempo- al ser sustituido, Muñiz ha dicho que hablará con él en frío pero que se había tratado de una decisión meramente deportiva.

"Era lo que demandaba el partido en ese momento y él debe respetarla por respeto a sus compañeros", ha indicado Muñiz, quien ha reconocido que el partido ha tenido diferentes situaciones. "El equipo empezó muy bien, luego el cabezazo a Pedro López nos dejó tocados a todos y nos dejó intranquilos", ha comentado.

"A partir de ahí no encontrábamos el sitio, y en la segunda parte tuvimos el 2-0, no llegó y luego pasa lo que pasa porque en Segunda no hay diferencias y los pequeños detalles deciden", ha añadido.

López Muñiz no cree que el equipo se haya relajado o bajado el nivel en los últimos partidos por el amplio margen de puntos que lleva acumulado en su carrera por el ascenso.