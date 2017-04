Levante UD | Saveljich pide perdón por negarle el saludo a Muñiz tras ser sustituido

El defensa argentino del Levante Esteban Saveljich pidió hoy perdón a su entrenador, Juan Ramón López Muñiz, y a sus compañeros por negarle el saludo al técnico tras ser sustituido en el partido del sábado ante el Mirandés (2-1).

Saveljich, que había entrado al campo en sustitución de su compañero Pedro López en la primera parte, mostró claros signos de enfado cuando fue cambiado en el minuto 61 del partido y retiró la mano cuando Muñiz le tendió la suya al abandonar el campo.

El defensa argentino pidió perdón hoy al técnico asturiano y a sus compañeros en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Buñol y esta tarde publicó una carta de arrepentimiento en el sitio web oficial del Levante.

"Lamento profundamente la reacción que tuve en la tarde de ayer en el estadio Ciutat de València con motivo del cambio establecido por nuestro entrenador. Estoy arrepentido por lo que ocurrió y por este comportamiento, que se aleja de los códigos que debe mantener un futbolista profesional, y pido disculpas a la afición y a los distintos estamentos del Levante", escribió el argentino.

Saveljich, que apenas ha participado en cinco partidos de Liga este curso y no jugaba desde el pasado 22 de enero, explicó que su reacción fue "por un momento de enojo" y aseguró que no volverá a ocurrir.

"Sé que no sirve de excusa, pero esta reacción fue producto de un momento de enojo en el transcurso del partido que enfrentó al Levante y al Mirándés. Pido perdón. Sé que me he equivocado y no volverá a ocurrir", concluyó.