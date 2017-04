Saveljich lamenta su reacción y se muestra «arrepentido»

Esteban Saveljich emitió ayer un comunicado en la web oficial del club tras el enfado que mostró al ser sustituido en el partido ante el Mirandés, cuando le retiró el saludo a Muñiz y le alzó la voz al técnico. «Lamento profundamente la reacción que tuve. Estoy arrepentido por lo que ocurrió y por este comportamiento, que se aleja de los códigos que debe mantener un futbolista profesional, y pido disculpas a la afición y a los distintos estamentos del Levante, al igual que he hecho esta mañana -por ayer- antes del comienzo del entrenamiento en Buñol con mis compañeros y cuerpo técnico, por si se han sentido agraviados. Pido perdón. Sé que me he equivocado y no volverá a ocurrir», señaló.