Levante UD | Muñiz: «Hay 20 jugadores que pueden estar el año que viene con nosotros»

Juan Ramón López Muñiz sigue desmarcándose de la planificación de la próxima temporada. El entrenador del Levante UD prefiere esperar a que el ascenso a Primera División sea matemático. Intenta apartarse de los movimientos de Tito y Carmelo del Pozo, los responsables de la secretaría técnica. "No solemos hablar de eso. Ellos saben lo raro que soy. No me gusta anticipar situaciones porque muchas veces te lleva a despistarte. Yo entiendo que ellos estén trabajando porque es su función y tienen que mirar cosas para todas las categorías. Lo bueno es que aquí hay una base importantísima de equipo, casi todo el mundo tiene contrato. Y como todos pueden participar en cualquiera de las categorías, es una ventaja que tenemos. Sé que hay 20 jugadores que pueden estar el año que viene con nosotros sin ningún problema", ha explicado esta mañana el preparador granota.

El ascenso puede convertirse en matemático dentro de dos o tres jornadas. Si el Levante vence el sábado en Getafe, podría quedarse a sólo un paso del objetivo en función de los demás resultados. "No valoro lo que puede pasar si nosotros ganamos y otros pierden. Ojalá llegue. Y si llega pronto, muchísimo mejor. Pero lo importante es que llegue y que sigamos manteniendo el nivel, la calma y la humildad. Pero no hago cábalas porque eso sí que me desgastaría. Sería un sinvivir llegar a casa y mirar la clasificación. Vamos bien y las sensaciones son buenas", ha avisado Muñiz.