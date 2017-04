Levante UD | Juan Ramón López Muñiz: «No podemos pensar que está todo hecho»

Despues del tropiezo sufrido en Getafe, el Levante UD recibe al Reus con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones. "Tenemos que llegar al final del camino con tranquilidad y exigencia. No podemos pensar que está todo hecho, porque no lo está. No nos podemos relajar porque hay mucha gente que nos sigue. Tenemos que responderle con fútbol y ambición", ha avisado esta mañana el entrenador granota, Juan Ramón López Muñiz.

Una victoria el lunes contra el Reus alimentaría las opciones de ascender matemáticamente en la siguiente jornada. Pese a que el equipo ofreció en Getafe su peor cara de la temporada, Muñiz ensalza la labor de sus hombres: "Estamos a falta de nueve semanas y nuestra situación es inmejorable. Han conseguido algo muy complicado. A veces, como llevamos mucho tiempo en esta línea, nos parece casi normal. Pero llevar 19 puntos de ventaja quedando nueve jornadas no es normal".

El Levante tiene la posibilidad de convertirse en el único conjunto que logra enlazar 21 partidos sin perder como local en una misma temporada en Segunda División. Para ello, el Ciutat de València debe mantenerse inexpugnable hasta el final de Liga. "Es algo secundario. El reto es sumar los tres puntos. El segundo reto es conseguir nuestro objetivo. Y luego, dentro de esa ambición, intentar conseguir todo lo que podamos por el camino, ya sea records, pichichis, zamoras... Todo lo que te venga añadido es muchísimo mejor porque lo estás haciendo bien", ha comentado el técnico.

De cara a la visita del Reus, Muñiz ya tiene a su disposición a Pedro López, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico hace dos semanas: "No habría ningún problema para que participase".