Los cálculos para el ascenso del Levante

El Levante conseguirá el ascenso matemático a Primera División si consigue la victoria en el estadio Ramón de Carranza ante el Cádiz el sábado y el Tenerife y Getafe pierden sus respectivos partidos y el Real Oviedo no gana en la próxima jornada.

El Levante, tras el empate sin goles de esta noche ante el Reus, suma 73 puntos y si gana la próxima jornada en Cádiz acumularía 76 cuando sólo restarían veintiún puntos en juego hasta final de curso.

De este modo, el Tenerife y el Getafe, que tienen 54 puntos, tendrían que perder la próxima semana ante el Numancia y Nàstic de Tarragona, respectivamente, para propiciar el ascenso del Levante a Primera división.

Además, el Real Oviedo, que recibe en casa al Huesca este viernes y suma ahora 52 puntos, tendría que perder o empatar para que el Levante, con 76 puntos, consiguiera el ascenso matemático.

Aunque sería virtual, el Levante no puede certificar el ascenso a Primera si consigue al final de la próxima jornada una distancia de veintiún puntos con sus rivales, ya que en caso de empate a puntos tiene perdido el duelo particular con el Getafe y con el resto no ha jugado todavía en la segunda vuelta.

Tras el empate logrado esta noche ante el Reus, al Levante no le serviría empatar en Cádiz porque con 74 puntos no podría en ningún caso aventajar en veintiuno a sus rivales.

En la próxima jornada el primero de los equipos implicados en jugar será el Oviedo, que recibirá el viernes al Huesca y a continuación, el Levante jugará en Cádiz a las 18:00 horas del sábado, mientras el Getafe recibirá al Nâstic a las 20:30 y el Numancia-Tenerife se disputará el domingo a las 12:00.