La Fundación prepara su primera reunión con el visto bueno inminente del Registro

La nueva Fundación del Levante lleva cuatro meses parada, sin arrancar, debido a que el Registro no ha aprobado todavía los estatutos. Pero ayer comunicaron al máximo accionista granota que el visto bueno es inminente, previsto para finales de este mes, y la comisión ejecutiva, formada por miembros del anterior patronato, se reunirá esta próxima semana para preparar la primera junta de la Fundación granota. En esa cita, que todavía no tiene fecha pero que se intentará que sea en mayo, tomarán posesión de su cargo oficialmente a los seis nuevos patronos que fueron los más votados en la pasada junta de accionistas de diciembre, y se nombrarán a los otros seis que resultaron elegidos en segundo lugar, quienes no podrán asistir a esa primera junta, pero sí a la siguiente que se haga, donde se designará también al nuevo presidente. Durante estos cuatro meses la comisión ejecutiva se ha ido reuniendo periódicamente para gestionar las funciones de la Fundación, que se encuentra al día en todos sus pagos.