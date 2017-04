Levante UD | López Muñiz: «Conseguir el ascenso pronto y con los míos sería la guinda»

El Levante ya cuenta los días para consumar el ascenso a Primera. Hay opciones remotas de lograrlo este fin de semana si se logra el triunfo en Cádiz, aunque el entrenador granota, Juan Ramón López Muñiz, no oculta que rematar la faena en el Ciutat de València sería el colofón a la temporada.

"Cuanto antes lo consigamos mejor. Sería ideal conseguirlo en casa, con tu afición y con tu familia en la grada. Pero eso no quiere decir que no queramos ganar en Cádiz. Quiero conseguirlo pronto. Y conseguirlo pronto y con los míos sería la guinda. Pero si tiene que ser pronto y sin los nuestros, vendremos y lo celebraremos con ellos", ha admitido esta mañana Muñiz, quien celebra la continuidad de Carmelo del Pozo. El secretario técnico ha rechazado una oferta del Granada, que pretendía ficharlo como director deportivo para la próxima campaña.

"La decisión de Carmelo no la dudaba. Se ha comprometido desde el principio con el proyecto y es una buena noticia para todos que se mantenga ese grupo de trabajo porque es un grupo que se compensa y se entiende muy bien. Hablamos todos los días los tres. Y que se mantenga eso es muy importante para el club y yo no lo dudaba. Carmelo vino con mucha ilusión al proyecto y sabía que no lo iba a dejar. Vivir ese año que viene si todo va bien no lo iba a cambiar por nada", ha comentado el técnico.