«Fornals es un futbolista con mucha proyección y que aún no ha alcanzado su techo»

valencia. Diecinueve años al servicio del Levante y seis meses como segundo de Juande Ramos en el Málaga. El valenciano José Gómez conoce bien al Málaga por dentro y al Valencia por fuera.

¿Ha cambiado mucho el Málaga con Míchel al de ustedes?

Creo que no. Es un equipo con gente de calidad, aunque la clasificación podía haber sido mejor.

¿Piensa que los dos equipos quieren acabar la Liga cuanto antes?

Pues todavía queda, no es hora de pensar así aunque ya no tengan nada que hacer en objetivos. No ha sido buena la temporada para ninguno.

¿Se vive diferente la situación del Málaga a la del Valencia con eso de no llegar a nada?

He visto todos los partidos de Mestalla y la afición tiene una exigencia con el equipo grande y justa. En el Málaga se vivía algo similar. Con Juande se generaron unas expectativas para volver a Europa como hace unos años, cuando llegó el jeque. Pero no tenía nada que ver. Se llegó a hablar de que Juande era casi una garantía para volver a Champions.

¿Tenían fundamento esas expectativas?

No, la inversión en fichajes no es comparable a la de los equipos que están ahora en puestos europeos. El presupuesto era para estar a mitad de tabla pero la afición exigía.

Juande renunció, algo poco habitual en el fútbol actual.

Tiene sus motivos. Llegó con un contrato de tres años y a los seis meses esas expectativas no se cumplían. Decidió terminar ahí y fue elegante porque dio tiempo al club para buscar en vacaciones un nuevo entrenador. Tampoco le he preguntado por qué. Me fui con él como parte de su cuerpo técnico.

Es curioso, en el Valencia también dimitió Prandelli pero la diferencia es que en el seno de la entidad sentó muy mal.

Son entrenadores con muchísimo curriculum y muchas experiencias. Juande tenía muy buena relación con todo el mundo, incluido el jeque. Fue una decisión amistosa y lo hizo en el momento adecuado.

Usted vive en Valencia y sabe que aquí se echa de menos tener ese contacto con Peter Lim.

En Málaga teníamos contacto permanente con el director deportivo y el jeque se dejaba ver bastante, incluso en los entrenamientos y en los desplazamientos del equipo. Siempre bajaba al vestuario, animaba al equipo... Sentíamos como él, sus hijos y parte de su familia estaban con el equipo, no vivimos una situación de desamparo.

Como entrenador, ¿qué le parece la situación de Voro?

Lo conozco desde hace muchos años y ha demostrado que cuando el Valencia lo ha necesitado ha estado siempre ahí. Veo que hay opciones de que siga. Desde luego, si continuara me alegraría mucho.

¿Cómo es Camacho como futbolista?

Es un líder dentro y fuera del campo. Los compañeros se sienten muy arropados cuando está él sobre el terreno de juego.

¿Está en su etapa de madurez?

No tengo dudas de que es un gran futbolista, con personalidad dentro de la plantilla. Eso sí, ser un gran jugador no quiere decir que lo seas en otros equipos, depende de muchos factores: compañeros y entrenador. Es un chico maduro mentalmente.

¿Dónde encajaría en el Valencia actual?

Los sistemas son flexibles y los jugadores también. Le gusta estar como mediocentro, por delante de los centrales.

Fornals es el gran objetivo del Valencia. ¿Qué se decía allí del interés del Valencia?

En prensa salió algo, como también de Rosales. Fornals es un jugador con con mucha proyección y está madurando muy rápido. No ha alcanzado todavía su techo.

¿Cual es el sitio ideal dentro del campo para Fornals?

Es un futbolista que a cualquier entrenador le gustaría tener a sus órdenes porque puede jugar en diferentes sitios. Con nosotros jugó de mediocentro, al lado de Camacho, pero posee tanto recorrido que tiene mucha llegada al área. Demuestra una buena capacidad física y eso también es importante de cara a la recuperación. De hecho, ha jugado como mediapunta y ahí hace un gran trabajo en la presión. Míchel lo ha utilizado por la banda derecha, metiéndose hacia el centro. Es muy completo.

Me ha recordado su descripción en algunas cosas a Carlos Soler.

Pueden ser similares.

¿Camacho y Fornals encajarían en el Valencia?

Dependerá de las ideas que tenga el club no sólo en lo que al entrenador se refiere sino a la composición de la plantilla y al tipo de jugadores que quieren para el proyecto.

¿Será fácil negociar los fichajes?

No lo sé. Si quieren estar arriba querrán retenerlos.

¿Detectó que les gustaría salir?

Si pueden mejorar no van a decir que no, es algo indudable.

La juventud de Fornals, ¿puede ser un hándicap?

En Valencia existe presión pero en Málaga también. Tiene muchísimas ganas de jugar y de hacer cosas. Jugar con treinta mil espectadores en Málaga o cuarenta mil en Valencia es lo mismo.

¿Ha ligado usted su futuro profesional a Juande?

Mi idea es continuar con él. Sé que ha tenido alguna cosa del extranjero pero hasta que no encuentre el proyecto que le guste cien por cien, no va a entrenar.

Como levantinista, ¿qué le parece la trayectoria este año?

Sólo me puedo alegrar, no sólo por el club, sino también por su gente. Vale la pena disfrutar de un año así, se lo merecen.

¿Volvería algún día al Levante?

Es mi casa. No le puedo decir 'no'.