Muñiz apuesta por dar continuidad a su conexión con Tito y Carmelo

valencia. La oferta que presentó el Granada a Carmelo del Pozo no inquietó a Juan Ramón López Muñiz. El entrenador del Levante estaba convencido de que el secretario técnico no iba a abandonar el ilusionante proyecto puesto en marcha hace sólo un año. Subraya la complicidad que posee tanto con el segoviano como con el director deportivo, Tito.

«La decisión de Carmelo no la dudaba. Se ha comprometido desde el principio con el proyecto y es una buena noticia para todos que se mantenga ese grupo de trabajo porque es un grupo que se compensa y se entiende muy bien. Hay relación deportiva y extradeportiva. Los tres hablamos todos los días de todo. Y que se mantenga eso es muy importante para el club. Carmelo vino con mucha ilusión al proyecto y yo sabía que no lo iba a dejar a mitad de camino, porque el proyecto le atrae y le motiva. Ahora estamos a punto de conseguir un objetivo importante y yo sabía que vivir ese año que viene, si todo va bien, no lo iba a cambiar por nada», explicó ayer Muñiz. El Granada pretendía convertir a Carmelo del Pozo en el máximo responsable de la confección de la plantilla nazarí en Segunda.

Muñiz renovará automáticamente otro año por el ascenso, pero el técnico aparca la posibilidad de negociar unas nuevas condiciones. «Estoy encantado aquí, pero me parecería egoísta pensar ahora en eso. Tengo un contrato firmado y sé a lo que vinimos y estamos en ese camino. Luego ya se verá. Nunca sabes lo que te va a suceder mañana. Cuando consigamos el objetivo, si hay que hablar, hablamos. Y si no hay nada que hablar, no hay nada que hablar y seguimos trabajando igual», insistió.