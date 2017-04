Levante UD | Muñiz: «¿Ascenso? Se me ponen los pelos de punta»

El Levante UD se prepara para un partido que, si todo surge según lo previsto, pasará a la historia. En caso de victoria contra el Oviedo en el Ciutat de València, los granotas certificarán su regreso a Primera División. “¿Conseguir un ascenso? Se me ponen los pelos de punta. Me pasó en Málaga. Lo único que quiero este año es que no se me olvide nunca, porque luego el de Málaga ya te queda lejos.

Pero éste sí que quiero vivirlo y disfrutarlo con los míos sea este sábado o cuando sea. Cuando llegas y empiezas el proyecto hay una responsabilidad, un compromiso y una amistad”, ha comentado el entrenador azulgrana, Juan Ramón López Muñiz, tras el entrenamiento.

Con el ascenso, el contrato de Muñiz se amplía automáticamente una temporada. El asturiano abre la puerta a su continuidad incluso más allá de la próxima campaña: “Por mí parte, cien por cien. Pero hay otra parte. Nunca me gusta hablar por otras partes. Tengo un contrato aquí y lo quiero respetar y, si puedo estar más tiempo, pues más tiempo. Estoy muy a gusto y mi familia está cómoda. Pero yo no puedo hablar por la otra parte, que es la que más peso tiene. Me gusta ser prudente en eso”, ha explicado el técnico asturiano, quien avisa de las armas del rival: “El Oviedo es muy buen equipo. Saca mucha rentabilidad a los goles que hace y en los últimos meses es difícil hacerle ocasiones. Es un equipo que se está jugando el ascenso. La igualdad en el partido va a ser máxima”.