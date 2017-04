Luis García Plaza: «Tito y Carmelo han intentado buscar la persona aparte del jugador»

Luis García tiene una butaca reservada en el Ciutat de València para el sábado. Ni sus compromisos como analista radiofónico se lo van a impedir. El exentrenador del Levante, uno de los grandes artífices del ascenso de 2010, presenciará el partido desde la grada. Si los granotas ganan al Oviedo, Orriols estallará de emoción. Entonces, los recuerdos se agolparán en la cabeza del técnico madrileño.

-¿Qué le viene a la mente?

-Es emocionante. Ascender es muy bonito. Son situaciones diferentes. Este ascenso ya estaba planeado desde hace tiempo. El nuestro fue diferente y estuvimos hasta el último momento. Pero es un momento para disfrutar y para saber que se ha hecho un gran trabajo durante el año. Lo vivo con ganas de estar el sábado en el campo y ver al Levante el año que viene en Primera.

-¿Ve alguna conexión entre el actual equipo y el que dirigió usted en el último ascenso granota?

-Similitudes puede haber alguna, porque me han dicho que el vestuario es muy bueno. De mis charlas con Tito y Carmelo del Pozo -director deportivo y secretario técnico del club-, veo que ellos han intentado buscar la persona aparte del jugador. Son proyectos diferentes. Éste es un proyecto económicamente mucho más fuerte y diseñado para subir. Pero hay otros proyectos diseñados para subir y no suben. No hay que quitar ningún mérito. Se ha hecho las cosas muy bien. La forma de jugar es un poco diferente. Según me cuentan, este es muy buen vestuario también. Este vestuario ha ido como la seda desde el principio y los problemas son menores. Cuando el equipo va tan bien, es más fácil mantener esa alegría.

-Esa solidez del bloque fue la clave durante su etapa en Orriols.

-No teníamos dinero, entonces había que buscar mucho ese factor humano y personal. Nosotros lo buscamos casi por obligación. Y ahí está la sabiduría de Tito y Carmelo de, teniendo dinero, buscar también ese factor. Cuando tienes un poder económico no es tan fácil, porque seguro que les llegaron ofrecimientos de jugadores de muchos sitios. Pero han valorado, aparte de la calidad futbolística, lo que pueden aportar al grupo. Es un acierto. Es muy importante en Segunda hacer un bloque, que haya un objetivo común y que la gente pelee al máximo, porque la igualdad es tremenda.

-¿En el tramo final de la temporada 2009-10, el club les transmitió esa necesidad de subir para poder sobrevivir económicamente?

-Cuando hablo de ese ascenso siempre echo la vista atrás, al año anterior. En mi primer partido con el Levante, que fue ante el Zaragoza, había 3.000 espectadores y teníamos un equipo hecho la semana de antes. Comparo ese partido con el primero del Levante en casa esta temporada, con más de 10.000 espectadores y buen ambiente. Eso es el crecimiento del club y lo que ha permitido que este paso por Segunda sea efímero. Cuando subimos, nos dijeron que teníamos 7,5 millones de presupuesto para Primera. Tenía que entrar dinero porque el club tenía que pagar esas deudas. Pero este es un ascenso increíble con unos números tremendos. Es difícil hacer comparaciones. Lo que hay que hacer es alegrarse y disfrutar el sábado.

-¿En sus charlas con Tito, ha salido el nombre de Manolo Preciado?

-No, pero sí que lo tengo presente. El día de nuestro ascenso, me dijeron que Manolo estaba en el palco. Y a mí me encantó. Me gustó que un exentrenador del Levante que había conseguido otro ascenso estuviera ese día. Y me dije a mí mismo que, si mis obligaciones me lo permitían, si alguna vez el Levante estaba en Segunda y volvía a ascender, intentaría estar en ese partido. Quiero estar. Todas las personas que hemos formado parte del Levante estaremos orgullosas de estar en ese partido y disfrutar, aunque he ido a muchos partidos esta temporada.

-Hay diferencias entre su estilo y el de Juan Ramón López Muñiz. ¿Pero cómo valora el papel del actual entrenador azulgrana?

-La valoración es de diez. Aunque parezca que ha sido fácil, estoy seguro de que no. Disponía de unos mimbres buenísimos, pero luego hay que hacer campeón a ese equipo. Después, cada uno somos diferentes, cada uno tenemos nuestra manera de ver el fútbol y nuestra manera de hacer las cosas. Y ni uno es mejor ni otro es peor. Hay que darle su reconocimiento y ojalá le vaya muy bien porque, si sigue en el Levante, será que le va muy bien al Levante.

-¿El club debería apostar fuerte por la continuidad de Muñiz?

-Las noticias que tengo son que va a ser el entrenador, pero yo no soy quién para decirlo. Ha hecho un buen trabajo y subir al equipo no es nada fácil. Ha hecho un trabajo excepcional y se merece entrenar al Levante en Primera. Eso está clarísimo.

-¿Gran parte de esta plantilla sirve para el proyecto de Primera?

-Todas las plantillas, cuando asciendes, hay que retocarlas. Pero si tienes un bloque, tienes mucho ganado. Está el ejemplo del Alavés. Si tienes un buen bloque, es importante mantenerlo. Habrá gente que tendrá que salir con todo el dolor de tu corazón y gente que tendrás que traer en diferentes puestos. Aunque siguieran en Segunda, harían fichajes. Es lógico.