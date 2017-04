«El equipo sabe a lo que juega. Eso es bueno para Segunda y Primera»

Natxo Insa no pudo viajar a Cádiz por sanción y el empate firmado en el Ramón de Carranza pospuso la cita con la historia. Mañana sí debe producirse. Y el centrocampista del Levante se encuentra en plenas condiciones para la ocasión. El alicantino es un baluarte del equipo, un hombre de máxima confianza para el técnico, Juan Ramón López Muñiz. Ya cuentan las horas para regresar a Primera División.

Ha llegado la hora.

Llevamos todo el año trabajando para este objetivo y se ha dado que es esta semana y encima en casa. Poder compartirlo con la afición, con la familia y que todo el mundo sea partícipe es lo idóneo. Vamos a ir a por todas. Llevamos todo el año peleando para esto y es nuestro partido.

Usted ya logró un ascenso con el Celta. Algunos dicen que supone incluso más que un título.

No he ganado ningún título, pero un ascenso es muy trabajado durante todo el año y necesitas mucha constancia a nivel individual y colectivo. Se tienen que dar muchas cosas para lograr el objetivo y, cuando lo consigues, descargas mucha tensión y alegría. Es una experiencia que se queda marcada siempre.

¿Estará arropado por su familia en el Ciutat de València?

Sí, normalmente estoy arropado porque la familia está cerca, pero a este partido todavía viene más gente. Y se da la situación de que en el Oviedo juega Lucas Torró, que es de mi pueblo. De Cocentaina vienen 200 personas en tres o cuatro autobuses a ver el partido.

El equipo encadena tres jornadas sin ganar. ¿Con la ventaja que luce en la clasificación, ha podido existir cierta relajación?

El equipo ha sido muy constante durante todo el año y es normal que te pases dos o tres jornadas sin ganar o incluso un mes. En esta categoría todos los equipos pasan por ahí y con rachas mucho más negativas. Nosotros, incluso teniendo la distancia que hemos tenido, siempre hemos competido y eso es de alabar, porque es muy difícil. Aunque tengas esa distancia, el jugador lo que quiere es corroborarlo matemáticamente y que el trabajo se quede hecho. No he visto relajación en el equipo. Nuestro mensaje siempre ha sido el de querer ir a más.

¿Alguna vez había militado en algún conjunto que pudiese alcanzar el objetivo con tanta holgura como el actual Levante?

No. Con el Celta ascendimos en la última jornada. A nivel individual, es el año que más rodado ha ido todo. Por que se logre el objetivo a falta de seis jornadas, y ojalá sea así, no se puede caer en el error de creer que todo ha sido muy fácil. Todo lo contrario. Se tiene que valorar muchísimo.

¿Cuáles son las claves?

La primera es el nivel humano que hay en la plantilla. Ha habido siempre muy buen ambiente entre nosotros. La segunda, el nivel de calidad que hay. Aunque sea muy buen vestuario, si no tienes calidad, no se consigue el objetivo. Después, el club siempre ha sido muy cercano con los jugadores y hemos sentido el apoyo. Igual que con la afición. En partidos que se nos han enquistado un poco, siempre hemos tenido su apoyo.

Es uno de los hombres de confianza de Muñiz, ya que coincidió con él la pasada campaña en el Alcorcón. Ha disputado 29 partidos de Liga como titular, pero, al mismo tiempo, es el jugador granota más veces sustituido, con un total de 16.

El míster, si tiene que hacer un cambio, lo hace mirando siempre por el bien de todos. No se casa con nadie. No regala nada. Y es como debe ser.

¿Muñiz apuesta firmemente por el fútbol práctico?

Cada partido cuesta lo suyo ganar y se está viendo más en la recta final. La semana pasada no ganó ninguno de los seis de arriba. Lo que queremos es conseguir los objetivos. Muchas veces te tienes que fajar y dejar de jugar bonito para conseguir el resultado. Lo bueno de este equipo este año es que, cuando ha tenido que jugar, ha jugado. Y cuando nos hemos tenido que juntar atrás, nos hemos juntado. Y esa ha sido una gran virtud.

¿Esa misma filosofía se puede trasladar a Primera División?

Yo creo que sí. La filosofía es que el equipo sabe a lo que juega. Y eso es bueno tanto para Segunda como para Primera o cualquier categoría.

Firmó un contrato de dos temporadas. ¿Deben hablar de su futuro?

Ahora mismo estoy centrado en conseguir cuanto antes el objetivo. Me queda un año de contrato y estoy encantado de estar aquí. Si por mí fuese, no habría ningún tipo de duda. Pero yo no soy el que toma las decisiones en ese aspecto.

¿Pero continuará el próximo año?

Espero que sí, pero los clubes mandan. Por mí, continuaría el año que viene y dos más si hace falta.