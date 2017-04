Muñiz abre la puerta a ampliar su vínculo con el club

En cuanto el Levante selle el ascenso, el contrato de Juan Ramón López Muñiz se ampliará automáticamente otra temporada. Sin embargo, la idea del club pasa por plantear al técnico asturiano la posibilidad de revisar las condiciones y ampliar la duración del vínculo. Existe sintonía, tal y como demostró ayer el entrenador granota.

Muñiz transmitió su firme intención de continuar la próxima campaña en caso de alcanzar el objetivo. «Por mí parte, cien por cien. Pero hay otra parte. Nunca me gusta hablar por otras partes. Tengo un contrato aquí y lo quiero respetar. Y si puedo estar más tiempo, pues más tiempo. Estoy muy a gusto y mi familia está cómoda. Pero yo no puedo hablar por la otra parte, que es la que más peso tiene. Me gusta ser prudente en eso», comentó el preparador gijonés. Cuando se alcance al ascenso matemático, los dirigentes del Levante se reunirán con el técnico para tratar su futuro.

En cualquier caso, la mente de Muñiz está puesta en el partido de mañana exclusivamente. El Levante, por primera vez en lo que va de curso, depende de sí mismo para consumar el regreso a la élite. Algo que emociona al entrenador: «¿Conseguir un ascenso? Se me ponen los pelos de punta. Me pasó en Málaga. Lo único que quiero este año es que no se me olvide nunca, porque luego el de Málaga ya te queda lejos. Pero éste sí que quiero vivirlo y disfrutarlo con los míos sea cuando sea. Cuando llegas y empiezas el proyecto hay una responsabilidad, un compromiso y una amistad»,

El equipo trata de abstraerse de las iniciativas de la afición: «Es normal que haya preparativos. Me preocuparía si viera la fiesta en el vestuario y allí veo concentración. Lo que está pasando es lo que estábamos buscando que pasara. El vestuario es consciente de lo que nos jugamos».