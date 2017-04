«Que lo disfruten, un ascenso es indescriptible»

valencia. Esta tarde mucha gente recordará los anteriores ascensos del Levante que haya vivido en directo, pero en especial el último, el de 2010, porque hasta ahora era el único que se logró en el Ciutat. Dos de sus protagonistas, Xisco Muñoz, que marcó uno de los goles y Rubén Suárez, analizan para LAS PROVINCIAS cómo fue aquella gesta y cómo ven la de ahora.

«Sin duda lo principal es que lo disfruten, todos van a entrar en la historia del club y poder hacer historia es algo muy bonito, se recordará para siempre porque un ascenso es algo indescriptible. El partido del Castellón y éste se quedarán grabados si se asciende», expresa Xisco. Una línea que también sigue Rubén: «Hay que disfrutarlo al máximo, a lo largo de una carrera vives pocos momentos de éxitos, ascensos, se cuentan con los dedos de una mano, y conseguirlo con tanta antelación es para estar muy satisfechos».

El mallorquín se queda con un momento inolvidable: «El pitido final es la mejor sensación, inexplicable, sientes una alegría enorme, has vivido mucha tensión durante meses y por fin vuelves a la élite». Para Xisco, el apoyo de la afición ya resultó fundamental en 2010 y lo va a ser hoy también: «La gente ayudó muchísimo, con el recibimiento delante del estadio das un paso de gigante para ascender. Te llevan en volandas y nosotros nos creímos que podíamos subir».

Para Rubén el ascenso esta vez está ya en la mano. «Ahora es distinto, el Levante va a subir hoy o la semana que viene, no era como el nuestro, que dependíamos del Betis, no quedaba más remedio que ganar. Ahora lo tienen ganado pero lo bonito es hacerlo hoy», expresa.

Xisco tiene claro que el Levante no ha tenido rival. «Son el equipo más fuerte, se merecen volver a Primera. Están muy preparados, son muy regulares y tienen muchos puntos de ventaja, no se puede pedir más», asegura el balear. «Ha sido un año espectacular con mayúsculas, se han puesto el mono de trabajo, han querido, han apretado, no han aflojado ni un momento, han sido una trituradora, en el Ciutat no han dado opción», indica, y desea que haya «una fiesta completa» esta tarde en Orriols.

El asturiano, que sigue jugando muy cerca del Ciutat, en el Torre Levante de Tercera División, también se queda con momentos claves. «Se disfruta con todo, los jugadores estarán hoy muy motivados, pero meter un gol es una liberación. Yo recuerdo que el de Juanlu fue de los que más viví en mi carrera. Y los minutos finales se hicieron eternos, con el pitido final fue una locura», apunta el jugador.

Rubén confía mucho en el actual Levante por la gran dinámica que ha demostrado a lo largo de la temporada. «No creo que les pueda la presión, es imposible, con el año que llevan y la diferencia que tienen. Lo bonito es celebrarlo aquí, pero saben que va a llegar, han hecho una temporada rozando la perfección. Hay presión porque quieren conseguirlo en casa, pero no es lo mismo que jugársela a todo o nada», comenta.

Los dos exgranotas recuerdan con cariño que la llegada del autobús al estadio «es muy emotiva» y confían en que el Ciutat «tendrá un ambiente espectacular» porque los aficionados «se merecen disfrutar».