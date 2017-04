«Estoy muy emocionado, había un ambientazo. Me he acordado mucho de mi tío que falleció, me ha dado alas para el partido. He sentido alegría pero enseguida tristeza al acordarme de él, lo tenía que haber vivido. Me ha dejado un poco tocado y he tardado en reaccionar. Después cuando he visto a toda la gente cantando, saltando, abriendo botellas de champán esa tristeza se ha convertido en alegría. Nadie se esperaba vivirlo tan pronto, con un mes y medio de antelación».