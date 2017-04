Muñiz: «En una palabra: ha sido espectacular, lo hemos logrado a base de esfuerzo»

valencia. El entrenador del Levante al fin se mostró contento sin tapujos, tras una temporada tratando de evitar la euforia. Juan Ramón López Muñiz lucía sonrisa tras vivir la fiesta en el vestuario del Ciutat junto a sus jugadores. «Es una alegría muy grande porque desde el primer día que empezamos el proyecto había una responsabilidad grande, y después hubo una unión muy fuerte entre vestuario, afición, cuerpo técnico y directivos. Eso te iba haciendo que la responsabilidad cada vez era más grande y ya estábamos en ese tramo final que deseábamos que llegara, pero sabemos que es muy difícil conseguir lo que han conseguido», expresó el asturiano.

El preparador tuvo claro cómo definir todo lo vivivo ayer en el Ciutat. «¿En una palabra?: Espectacular», resumió Muñiz. Además, otro de los asuntos que se va a tratar en los próximos días es el de su futuro. Acaba de renovar automáticamente otra temporada más con el ascenso, pero el club puede reunirse con él para ofrecerle algo más.

De hecho, ayer Quico Catalán dijo que Muñiz iba a ser el entrenador en Primera «al 101 por ciento». A lo que el entrenador respondió: «Si él lo dice, encantadísimo. Yo estoy encantado aquí y si ellos quieren que siga en el club, seguiré sin ningún tipo de problema». El preparador asturiano añadió al respecto: «Yo estoy muy a gusto aquí. Ahora he visto a la familia y les ves llorando, pero sé que son felices. Lloran de alegría. Cuando ellas son felices yo soy feliz».

Muñiz tiene clara la receta que les ha servido a los granotas para subir de la manera que lo han hecho a Primera División. «Ha sido a base de trabajo y de esfuerzo. Me acuerdo de mi familia, que son los que lo pagan cuando llegas a casa de mal humor y que lo disfrutan cuando llegas contento. Mi deseo era ascender y poder ir a darles un beso y decirles que les quiero», apuntó. Y desde luego lo habrá hecho tras la inolvidable jornada vivida en Orriols.

El técnico supo que el ascenso no iba a llegar sin sufrir, como ha hecho el Levante durante toda la temporada. «He visto un partido serio, bueno con ocasiones y esfuerzo. El trabajo que han hecho durante todo el año no se me va a olvidar nunca. Y despuésa la afición. He visto gente mayor llorando y eso no se te olvida nunca. El equipo era bueno como futbolistas y como personas y había una unión muy grande», comentó el asturiano.

Para el entrenador, la regularidad ha sido la clave del equipo granota para conseguir su objetivo. «Hay mucha igualdad y los resultados van muy apretados, pero el equipo siempre compitió. Podíamos a veces jugar muy bien y otras veces no tan bien, pero el equipo competía siempre a muerte. Yo tengo una palabra, que es 'a destajo'. Y ellos me la cantaban», expresó visiblemente feliz por el éxito.

El Levante ha logrado el ascenso unos días antes de que se cumpliera un año del descenso a Segunda, por lo que Muñiz quiso acordarse de cómo empezó el proyecto. «El año pasado se vivió una temporada dura y difícil. Se empezaba con una ilusión y muchas ganas, sabiendo que la dificultad es muy grande. Hay equipos que bajan y tardan mucho en ascender. Desde el primer momento, ves que hay mimbres. El equipo tenías ganas de trabajar», aseguró.