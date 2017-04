Sergio Postigo era el héroe del día. «Yo intento marcar todos los goles que puedo, al final he tenido la suerte de que ha sido hoy. No va a ser un gol más, es un gol importante. Estoy contento no sólo por eso sino porque hemos conseguido el objetivo que tanto tiempo llevamos luchando», expresó el madrileño. «No he sentido esta felicidad nunca, un ascenso a Primera no es algo que se consiga todos los días», añadió el defensa. «Desde la primera jornada este equipo se ha merecido ascender y por fin lo hemos conseguido, qué mejor que con nuestra gente y en un partido tan disputado como este», expresó el jugador, uno de los más aclamado por los aficionados.