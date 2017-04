«El Levante es nuestro, si fallara el sentimiento la gente se iría del campo»

Su teléfono echa humo. Suena sin parar la sintonía del himno del Levante. Francisco Fenollosa Doménech (Moncada, 19-4-1932) luce con su peculiar carisma este quinto ascenso. No se ha perdido ni uno. Lleva como socio granota 71 años, directivo desde hace 21 y los ocho últimos como presidente de honor de la entidad. 'Paquito' es único.

¿Por qué dice que éste ha sido el ascenso más especial?

Me quedo con éste por lo que vi en el campo. No era el 'tio Vicent' ni el 'tio Paco', era gente joven. Se vio que el Levante tiene vida porque nosotros somos ya caducos.

Habrá crecido desde el sábado...

Yo siempre he sido humilde pero no puedo evitar que a veces pase un coche y se oiga: 'Yeeeeee, enhorabona Paquito' y no sepa ni quién es.

¿Qué felicitación le hizo más ilusión?

Pues la de los exentrenadores: Mendilibar, Rubi, JIM, Oltra... bueno, con Caparrós no hablo.

¿Estaba convencido del ascenso?

Sobre todo a partir del partido que jugamos contra el Zaragoza y cuando luego vi el compañerismo que había en el vestuario dije: 'Subimos'. Cuando un futbolista no juega, yo voy y trato de hablar con él y sin embargo ellos me han dicho: 'Paquito, no te preocupes, la Liga es larga'. Y luego sé que están en el banquillo y han sentido como los demás cada partido. El vestuario este año del Levante ha sido impresionante.

¿Ha sido esa una de las claves?

Por supuesto. Pienso que se podría comparar al de Preciado.

Siempre hablan de los valores...

Ellos se han dado cuenta de eso. Además, tenemos un director deportivo (Tito) que cuando tiene claro que un jugador es bueno, lo primero que hace es hablar con él y saber cómo es como persona. Y eso lo ha aplicado a toda la plantilla y no se ha equivocado en nadie.

Pues con los tiempos que corren...

Hemos subido por la calidad humana del vestuario.

Algo habrá tenido que ver la calidad y también el entrenador, ¿no?

Muñiz es el principal culpable de esa unión que ha habido. Siempre ha ido de cara con ellos. Cuando ha tenido que cambiar a uno lo ha hecho y luego le ha explicado los motivos. No es un entrenador que se esconde. Los llama y les dice los motivos.

¿De qué jugador se ha sentido más orgulloso este año?

De todos: Chema, Postigo, Campaña es un espectáculo... Roger y Jason los teníamos casi como que no iban a hacer nada y mira.

¿Harían mal en venderlos?

No tenemos intención.

¿De quién se ha acordado más?

De Manolo Preciado y de Ramón Victoria.

¿Y ahora qué?

Hemos rebajado una deuda y si el año que viene salen las cosas bien, funcionaremos mejor. Hasta los bancos, ahora, como ven cómo actuamos, nos dan más plazos para pagar.

¿Cree que Quico Catalán ha sido el mejor presidente de la historia?

Para mí sí. Espero que otros no se sientan molestos. Fíjese, hace poco estábamos que si Sarver o no Sarver. Fue una decisión formidable.

¿Qué pasaría si viniera otro inversor con mucho más dinero?

El Levante es nuestro, esto funciona a base de sentimiento. Si falla y si a la gente le decimos que el dueño es un extranjero, se iría del campo. No necesitamos eso. Es más, vamos a dejar el club mejor de lo que lo encontramos. Así, el que entre que lo tenga fácil, con la nueva ciudad deportiva aquí cerca.

¿A quién le gustaría fichar para el año que viene?

A Iborra, pero sé que no puede ser.

¿Como cree que se ve al Levante ahora desde fuera?

El Madrid nos quiere, el Barça, el Atlético, incluso el Valencia.

¿Le gustaría que siguiera el entrenador?

No sólo un año y también a Tito. Me gustaría que cuando yo me fuera al otro mundo, ellos siguieran en el Levante. Se lo he dicho personalmente. El año pasado tuvimos gente de élite en la plantilla pero como personas no eran de la misma categoría. Sin humildad no se puede ser un buen jugador.

¿Piensa en el derbi de la capital?

Sabemos dónde estamos. El Valencia tiene que reaccionar: ganaremos en casa y empate en Mestalla.