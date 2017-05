Nuevo guiño de Muñiz para renovar con el Levante UD

La misma prudencia que demuestra al analizar aspectos deportivos aparece cuando aborda asuntos de despacho. Juan Ramón López Muñiz hace de la cautela una de sus señas de identidad. Y le funciona a la perfección. El entrenador asturiano continuará otra temporada en el banquillo del Levante a raíz del ascenso a Primera División. Ha liderado un grupo de futbolistas que ha ofrecido un recital histórico en la categoría de plata. La idea del club consiste en ampliar su compromiso con el técnico, quien siempre evita adelantarse a los acontecimientos. El gijonés desea que las conversaciones sigan su curso natural. En absoluto pretende aprovechar su cotización al alza para obtener un provecho contractual. Aun así, no oculta su predisposición a revisar el acuerdo con la entidad de Orriols. Dentro de su habitual discreción, ayer realizó un nuevo guiño.

Todo apunta a que, en las próximas semanas, se producirá una reunión entre las dos partes para estudiar una prolongación de contrato. Sin embargo, Muñiz no aclaró ayer si habrá que esperar a que concluya la Liga para que puedan arrancar tales negociaciones.

«Yo creo que el club y nosotros tenemos ya una oportunidad buena de poder ir viendo situaciones. En mi caso, yo no quiero acelerar nada ni precipitar ninguna situación. Cuando tenga que llegar, llegará todo. Intentaremos llevarlo de la mejor manera posible. No cabe ninguna duda de que yo estoy muy agradecido al club porque me pusieron en las manos un proyecto importante y muy interesante. Me dieron esa oportunidad. Estoy encantado de estar aquí, pero no quiero forzar ninguna situación ni que tenga que ser en un momento determinado», explicó ayer Muñiz.

El entrenador granota se muestra paciente. Y expresa una confianza plena en que se imponga la sintonía a la hora de negociar. «Cuando tenga que ser, será. Siempre habrá situaciones que el club tenga que solucionar seguramente antes que lo del entrenador. Tengo un año de contrato. Tranquilidad. Yo estoy contento y sé que ellos están contentos. Cuando dos personas están contentas, llegar a un entendimiento es relativamente sencillo», avisó el técnico azulgrana.

Otra de las prioridades del Levante es retener a Róber Pier, una de las revelaciones de la temporada. El central está cedido por el Deportivo, que ya ha abierto la puerta a un nuevo préstamo del futbolista.

«Róber ha sido un jugador importante, ha trabajado bien y es un buen profesional y buena gente. Es el perfil que quiere el club y que quiero yo como entrenador. No cabe ninguna duda. Ha hecho un gran trabajo. Pero no hay que pensar ya en lo que pueda pasar en junio», admitió Muñiz, quien presumiblemente realizará cambios en el once inicial tras el ascenso matemático. Oier Olazábal aún no ha debutado y puede tomar el testigo de Raúl Fernández.