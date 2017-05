Roger, objetivo pichichi

No hay quien pare a Roger Martí. Lleva toda la temporada en los primeros puestos de la tabla de goleadores y ahora no pretende bajarse. Es casi una obsesión para el de Torrent, que se ha marcado como principal objetivo en este final de temporada conquistar el trofeo pichichi de Segunda División. En Vallecas volvió a ver puerta y al no hacerlo Joselu con el Lugo, se distancia con 22 tantos sobre sus perseguidores.

El ascenso a Primera ha dejado al Levante liberado de toda presión en las últimas seis jornadas, y esa circunstancia juega a favor del delantero valenciano. Pese a que Muñiz va a dar descanso a muchos jugadores de los habituales titulares, no será el caso de Roger, que quiere jugar los cinco encuentros que faltan para ganar el título de máximo goleador de la Liga.

Pero es precisamente esa tranquilidad de haber subido ya a Primera la que permite a Roger cambiar su forma de jugar. Ya no está obligado a sacrificarse tanto en defensa como antes y puede reservar fuerzas para aprovechar todas las oportunidades que le lleguen cerca del área. De hecho, como quedó demostrado en Vallecas, sus compañeros le buscan en casi todas las jugadas de ataque y el de Torrent no duda en disparar a puerta a la más mínima ocasión. Tiene el gol entre ceja y ceja. El Levante casi se puede decir que va a jugar en estas últimas cinco jornadas para intentar que el valenciano sea el máximo realizador.

El de Torrent ha igualado ya los 22 goles con los que ganó el trofeo el año pasado Sergio León

El futbolista está a sólo tres tantos de igualar la mejor marca de un levantinista en la historia en una temporada de liga. Lo logró el legendario José Paredes, máximo goleador del club, al anotar 25 dianas en la temporada 1959-60. Una cifra al alcance de Roger, que si la supera inscribirá su nombre para siempre en la entidad azulgrana.

Lo que ha igualado ya el delantero granota es la cifra que consiguió al final de Liga la temporada pasada Sergio León, pichichi de Segunda con el Elche y ahora en las filas de Osasuna. Roger ha marcado en 18 partidos distintos, además del tanto que anotó en la Copa del Rey, lo que ha supuesto un vivero de puntos excepcional para cimentar el ascenso del Levante.

Y mientras el de Torrent lo va a jugar todo para ser pichichi, a Raúl Fernández le vale con no saltar al campo para garantizarse el trofeo de portero menos goleado. Al haber disputado ya más de los 28 partidos que marca el reglamento (lleva 31) contabiliza su gran coeficiente de 0,68 goles por encuentro para llevarse el título y su media no se estropeará en las próximas jornadas, en las que jugará Oier Olazabal, como en Vallecas. Así pues, si Edgar Badía del Reus recibe cuatro o más goles en los partidos que quedan hasta el final, el meta granota se llevará el Zamora de Segunda, algo que nunca ha conseguido un portero del Levante en la categoría de plata.