El Levante UD, atento al central Mikel González

La defensa ha sido uno de los pilares fundamentales para que el Levante lograra el ascenso a Primera División, pero de cara a la próxima temporada el club quiere reforzar su zaga con el fichaje de un central con experiencia en la máxima categoría. Un futbolista que cumple las características y que figura en la lista de la dirección deportiva granota es Mikel González. Pero la incorporación depende de que Muñiz tome una decisión sobre si cuenta con Esteban Saveljich para la próxima temporada. Hasta que la dirección deportiva se reúna con el entrenador y dejen claro cuáles son los puestos a reforzar este verano, el club no realizará ninguna oferta por el defensa.

El central vasco, de 31 años, acaba contrato en la Real Sociedad y su continuidad en San Sebastián es complicada. Al borde de cumplir los 300 partidos con la camiseta donostiarra, es toda una institución en el club, pero la poca confianza que el entrenador, Eusebio, tiene en Mikel le conduce a decir adiós a la que ha sido su casa desde siempre, ya que salió de las categorías inferiores. Esta temporada sólo ha disputado nueve encuentros, tras ir descendiendo en las dos últimas campañas progresivamente su participación como titular.

No obstante, hasta que no termine la Liga el jugador va a esperar para tomar la difícil decisión de abandonar la Real Sociedad, y a esa situación permanece atento el Levante. Ahora mismo el club granota lo considera una opción interesante en el mercado, ya que está libre, pero no será una prioridad hasta que determinen si el técnico también opina que necesitan un central. Muñiz tiene la llave. Saveljich ha vivido una temporada para olvidar, ha pasado más tiempo en la grada que en las convocatorias y protagonizó un llamativo desencuentro con el técnico hace un mes al ser sustituido en un partido. Una situación que invita a pensar que querrá buscar una salida este verano.

Pero también el caso de Rober Pier interviene en este asunto. Hace dos semanas, como informó este diario, el Deportivo tenía la intención de volver a ceder al gallego, pero ahora todos los movimientos se han paralizado hasta que el equipo coruñés certifique una permanencia que se les está complicando.

Por su parte, Mikel González lleva once temporadas instalado en el primer equipo donostiarra y ha disputado 181 encuentros en la máxima categoría, lo que deja clara su sobrada experiencia en la élite. Se desempeña tanto de central derecho como izquierdo, lo que supone otro valor añadido, ya que Chema es el único zurdo. Su 1'91 de altura le permite dominar el juego aéreo, pero en estas últimas campañas le falta más ritmo de competición.

El futbolista maneja el interés de algún otro equipo de Primera y lo que tiene claro es que quiere firmar al menos dos temporadas, y a ser posible por un equipo español de la máxima categoría. La Real le podría ofrecer una renovación a la baja de una campaña, algo que tampoco está asegurado.

En cuanto a Muñiz, tanto Tito como Carmelo del Pozo le han hecho saber que confían en él y quieren ampliar su contrato. Así que en los próximos días la dirección deportiva va a reunirse con el agente del técnico para trasladarle una oferta de renovación, que mejore las condiciones de la temporada automática que tenía firmada el asturiano por lograr el ascenso. La sintonía y el compromiso de todos ellos son totales, por lo que la negociación no se dilatará mucho.