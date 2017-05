Juan Ramón López Muñiz, sobre la renovación en el Levante UD: «Nos sentaremos y llegaremos a un acuerdo seguro»

En los próximos días, Juan Ramón López Muñiz y el Levante se verán las caras para negociar una ampliación contractual. Y el entrenador granota se siente convencido de que las conversaciones marcharán sobre ruedas. Sin embargo, ambas partes todavía deben concretar una fecha para celebrar la reunión. “Siempre me comentan que, un día que tengamos, nos sentamos. La relación es tan buena que no va a haber ningún problema para nada. Y como encima ya hay un año más de contrato, no hay prisa. Saben que tengo un año más de contrato y lo voy a cumplir y que cuando nos tengamos que sentar, nos sentaremos y llegaremos a un acuerdo seguro. Y seguiremos con la misma relación. Surgirá todo con tranquilidad y normalidad”, ha comentado esta mañana el técnico asturiano.

El Levante afronta las cinco jornadas que restan con el objetivo de amarrar la primera plaza de la clasificación. Algo que incluso puede conseguir el sábado con motivo del partido contra el Girona. “Para nosotros los puntos siguen siendo igual de importantes. Queremos acabar el año lo mejor posible. Todos tenemos el aliciente de ser campeones. Viene un rival que se está jugando el ascenso. Si podemos conseguir el liderato en esta jornada, perfecto. Los tres puntos para ellos son muy importantes. Hay que trabajar con humildad y seriedad”, ha explicado Muñiz.

Para el choque ante el Girona, el entrenador no tendrá ninguna baja por lesión. Sin embargo, perderá a Saveljich debido a un trámite burocrático. El central debe viajar a Argentina para realizar unas gestiones relacionadas con el visado de trabajo. En principio, el defensa cogerá un vuelo el sábado con la idea de regresar a lo largo de la semana que viene.