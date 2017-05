Levante UD | Orriols cautiva a Muñiz

Un engranaje perfecto. Entre Juan Ramón López Muñiz y la dirección deportiva del Levante, liderada por Tito y Carmelo del Pozo, se ha fraguado una complicidad que ha allanado el camino de regreso a la máxima categoría. El entrenador se convirtió en la primera apuesta de la remodelada secretaría técnica el pasado verano. Sólo 11 meses después, ambas partes celebran el rotundo éxito. Esta sintonía debe desembocar en una reunión en los próximos días para abordar el futuro a largo plazo. El gran objetivo del club consiste en atar con fuerza al hombre que ha comandado el vestuario. Salvo sorpresa, todo fluirá. Y es que el asturiano ha quedado prendado de Orriols.

Los dirigentes del Levante ya han trasladado a Muñiz su intención de citarse para tratar formalmente su renovación. El vínculo se amplía automáticamente otra temporada por el ascenso, pero el club aspira a prolongar su duración. «Siempre me comentan que, un día que tengamos, nos sentamos. La relación es tan buena que no va a haber ningún problema para nada. Y como encima ya hay un año más de contrato, no hay prisa. Saben que lo voy a cumplir y que cuando nos tengamos que sentar, nos sentaremos y llegaremos a un acuerdo seguro. Y seguiremos con la misma relación. Surgirá todo con tranquilidad y normalidad», explicó ayer el técnico, satisfecho con las expectativas y la atmósfera de la entidad.

«Ese ambiente familiar que hay aquí llena a cualquier entrenador. Desde el primer día, puedo tener opinión de las cosas que se están haciendo. El entrenador poco más puede pedir. Estás a gusto, en un buen sitio, con un gran proyecto... En cuanto nos sentemos, no habrá problema», añadió. De cara a la próxima temporada, Muñiz sólo prevé ciertos retoques en el equipo: «Si tiene que venir alguien, debe mejorar muchísimo lo que hay. Y tampoco es tan fácil. Aquí hay nivel de plantilla para poder estar en Primera sin ningún problema y estoy totalmente tranquilo porque hay una muy buena base. No tengo la necesidad de pedir».

El técnico no podrá contar con Saveljich para el partido de mañana ante el Girona. El central viajará a Argentina para resolver unos trámites relacionados con el visado de trabajo.