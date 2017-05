El Levante UD confía en renovar la cesión de Rober Pier tras la permanencia del Deportivo

El primer fichaje del Levante para la próxima temporada pudo gestarse este pasado domingo en El Madrigal. La permanencia matemática del Deportivo tras el empate ante el Villarreal supone un paso fundamental para que Rober Pier pueda seguir otro año más en el conjunto granota. Los coruñeses, como informó LAS PROVINCIAS el pasado 28 de abril, prefieren que el defensa vuelva a marcharse cedido y se curta en Primera División para recuperarlo en verano de 2018.

Pero con el descenso todavía en juego, el Deportivo había paralizado todos sus movimientos. Así que desde el domingo los gallegos ya pueden empezar a planificar la próxima campaña. El Levante confía en que no haya problemas para ampliar la cesión de Rober Pier y durante esta semana pueden producirse contactos entre ambos clubes para negociar.

Pepe Mel, que ha renovado su contrato al salvarse el equipo, no cuenta con el jugador. Aunque entre el deportivismo hay voces críticas con el técnico, el presidente confirmó hace tres semanas que tenía el cargo asegurado si lograba la permanencia, como así ha ocurrido. Su continuidad abriría la puerta de salida a Rober Pier, ya que el Deportivo recuperará a Insúa, que ha estado cedido en el Leganés, y tiene a Sidnei, Albentosa y Arribas, por lo que el gallego se queda sin sitio.

El jugador está muy feliz en el Levante y el equipo granota es su primera opción si no puede quedarse en Riazor. Esta campaña ha sido la revelación de la plantilla y en los últimos partidos se ha instalado como mediocentro defensivo, demostrando que es imprescindible para Muñiz. En Orriols ya conoce a todos y cogería experiencia en Primera.

Por su parte, la incertidumbre en otro banquillo de la máxima categoría, el del Athletic de Bilbao, deja en el aire la situación de Mikel Vesga, pretendido por el Levante. Ernesto Valverde no ha confirmado ni que seguirá en San Mamés ni que se marchará, y en Barcelona se apunta a su fichaje como sustitución de Luis Enrique. El club vasco no hará movimientos en su plantilla hasta que no tenga claro cuál va a ser su entrenador, y eso afecta al mediocentro, que regresa tras su cesión al Sporting de Gijón, con el que acaba de descender a Segunda.

La posible marcha de Valverde paralizaría la salida de Vesga rumbo a Orriols, ya que es el técnico el que debe tomar la decisión sobre si el joven futbolista vuelve a salir a préstamo para adquirir más experiencia en un equipo de la máxima categoría. El club granota ha seguido al vitoriano esta temporada, pero tiene previsto dirigirse al Athletic para pedir la cesión del mediocentro después de que acabe la Liga este próximo fin de semana. El centrocampista llegó al Sporting en el pasado mercado de invierno y se ha convertido en un fijo en el equipo asturiano en esta segunda vuelta. El club bilbaíno quiere fichar a Mikel Merino, y si lo hiciera, Vesga no tendría sitio en la plantilla.