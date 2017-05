Levante UD | Una operación salida sin concretar

La dirección deportiva del Levante lleva tiempo trabajando en la planificación de la próxima temporada y el club tiene previsto hacer en torno a ocho fichajes para reforzar el equipo en Primera División. Pero también debe tomar decisiones sobre los jugadores con los que no va a contar. Hay nueve futbolistas que han tenido pocas oportunidades durante la Liga y el club aún no les ha comunicado si van a seguir o deben buscarse otro equipo.

El único que acaba contrato es Víctor Casadesús, con el que la entidad granota no ha iniciado los movimientos para negociar una posible renovación. Casi ausente en la primera vuelta, ha tenido más protagonismo en la segunda parte del campeonato y el futbolista quiere continuar en el Levante, pero de momento el club no ha dado ningún paso. A sus 32 años, aún podría optar a una temporada más en la élite como granota.

Más levante ud El Levante UD renueva una temporada a Lucho

Además, el Levante tiene cuatro jugadores cedidos de otros clubes. Con Rober Pier hay una clara intención de volver a obtener su cesión del Deportivo, mientras que los otros tres están en una situación más complicada. Montañés, Juan Muñoz y Abraham Minero no han destacado esta campaña y sus opciones de continuar en Orriols se presentan muy reducidas, ya que cuentan poco para el entrenador.

En el caso del jugador castellonense, el Levante tiene una opción de compra de 1,5 millones de euros con el Espanyol que caduca el próximo día 31 y salvo gran sorpresa no la va a ejercer, por lo que Montañés regresará al equipo catalán. Por su parte, el delantero andaluz tiene absolutamente cerradas las puertas del once titular, incluso ahora que el equipo ya no se juega nada, así que volverá a la disciplina del Sevilla.

En cuanto a Abraham, el club tiene la posibilidad de quedarse en propiedad con el lateral tras lograr el ascenso, ya que el Zaragoza no puede afrontar su ficha. Después del once habitual granota, es el tercer jugador de la plantilla que más minutos ha disputado esta temporada, por lo que se trata del que más opciones puede tener de continuar, y además cuenta con experiencia en Primera División. Además, al subir de categoría el club hará efectiva la compra de Oier Olazabal, pero su casi nula aportación y la búsqueda de un portero con más experiencia por parte del club hacen que su futuro no se presente sencillo.

Y luego están Rubén, Verza, Saveljich e Iván López, todos con contrato en vigor pero habituales de quedarse fuera de las convocatorias. Tito y Carmelo del Pozo van a reunirse con Muñiz en los próximos días para saber con qué jugadores no cuenta el entrenador y así comenzar a hacer las altas y bajas de la plantilla, ya que en función de los que se marchen, el club intentará fichar un perfil de futbolista u otro. El de Xàtiva y el argentino no se sienten satisfechos con el trato que les ha dado Muñiz y se buscarán una salida donde puedan tener más oportunidades de jugar. El canterano es el único de los cuatro que acaba su contrato en 2018, por lo que no podría irse cedido. Iván y Verza también tienen un futuro incierto.