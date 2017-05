Muñiz: «Si el Levante UD y yo queremos ampliar el contrato, se hace en 5 minutos»

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que el club ya le ha transmitido la voluntad de ampliar un año más su contrato, que acaba en 2018, y apuntó que como él también está dispuesto a continuar en València la negociación se puede resolver "en cinco minutos".

"Ellos ya me han dicho que quieren continuar conmigo y yo les he dicho lo mismo, así que la tranquilidad es máxima. No necesitamos firmar nada, con lo que me han dicho yo ya me quedo tranquilo", agregó.

"Prisa no tengo porque lo vamos a cerrar muy rápido", dijo Muñiz en la rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo.

Muñiz tiene una temporada más de contrato al haber logrado el ascenso a Primera División y tanto el director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', como el presidente del club, Francisco Catalán, se han mostrado públicamente a favor de una ampliación de contrato de técnico asturiano.

"En el aspecto deportivo sé lo que quieren y ellos saben lo que quiero yo. Todo encaja, y yo soy el primero que sabe qué quiere hacer el presidente. No puedo pedir porque él quiere hacer un equipo que se consolide en Primera División", explicó Muñiz.

"No habrá ningún problema en ningún aspecto. El entrenador tiene que ser agradecido y no hacer comentarios. El club tiene por delante casos más urgentes que el mío", añadió.

Además, Muñiz avanzó que quiere fichar un tercer portero para el próximo curso y que le gustaría volver a contar con una plantilla de veintidós jugadores, siempre que el filial mantenga su plaza en Segunda División B.

El entrenador del Levante subrayó lo orgulloso que está de sus jugadores tras haber realizado ante el Girona en la pasada jornada "uno de los mejores partidos del año" y valoró su "humildad para seguir compitiendo a pesar de haber logrado ya su objetivo".

"El otro día salí muy contento del partido. Estoy muy orgulloso, porque hicimos uno de los mejores partidos del año y eso dice mucho de la personalidad del equipo", finalizó.