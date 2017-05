El club renovará a Koke para cederlo y fichará a otro portero

El Levante ya va sentando las bases de su nuevo proyecto deportivo. Y el entrenador granota, Juan Ramón López Muñiz, está convencido de la necesidad de fichar un tercer portero para que compita con Raúl Fernández y Oier Olazábal. Salvo sorpresa, el club buscará una salida como cedido a Koke Ruiz, el guardameta del filial que ha entrenado durante toda la temporada con el primer equipo.

«Debemos tener un tercer portero. En Primera tenemos que cubrir cualquier problema que haya. Yo sé que Koke es un portero bueno que se tiene que hacer, que tiene que madurar y que tiene jugar minutos. Pienso que Koke va a ser en un futuro inmediato el portero del Levante. Seguro», explicó ayer Muñiz.

El contrato de Koke expira el 30 de junio, pero el Levante prevé ejecutar la cláusula que le permite ampliar el vínculo dos años. La idea pasa por ceder al arquero malagueño la próxima campaña.

Además, Muñiz está muy atento a la promoción de permanencia que va a disputar el Atlético Levante. Si el filial se salva, el técnico apostará por mantener una primera plantilla de 22 hombres. Si no, pasará a tener cerca de 25.

Al mismo tiempo, la renovación de Muñiz es cuestión de días: «Hay muy buena sintonía. No va a haber ningún problema. Prisa no hay porque lo vamos a cerrar muy rápido. Además, yo ya tengo contrato. No es que me quede libre ni que vaya a hacer nada raro. Yo tengo un contrato y, si lo pretendemos ampliar, son cinco minutos. Ya me han hecho saber que están contentos y yo ya les he hecho saber a ellos que yo también estoy muy contento».